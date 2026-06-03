Ασπρόπυργος: Drone της Πυροσβεστικής «είδε» έγκαιρα το σημείο της φωτιάς – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Σοφό Ασπροπύργου τέθηκε σε ύφεση και δεν έχει ενεργό μέτωπο, χάρη στον έγκαιρο εντοπισμό της από drone της Πυροσβεστικής και την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων. Η γρήγορη επέμβαση απέτρεψε την επέκταση προς την Πάρνηθα, χωρίς να απειληθούν κατοικίες ή υποδομές. Η Διεύθυνση Αντιτιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ως σημείο έναρξης χώρο με ελαστικά και απορρίμματα.

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Φωτιά στον Ασπρόπυργο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο βρίσκεται σε ύφεση, χωρίς ενεργό μέτωπο, αφού εντοπίστηκε έγκαιρα από drone επιτήρησης της Πυροσβεστικής.
  • Παρά τη γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος προς δύσβατη ορεινή περιοχή νοτιοδυτικά της Πάρνηθας, η άμεση ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων επέτρεψε την ταχεία ανάσχεση της φωτιάς.
  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ως αρχικό σημείο χώρο με ελαστικά, απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα.

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Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν γρήγορα το μέτωπο και απέτρεψαν την περαιτέρω εξάπλωσή του προς την Πάρνηθα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά εντοπίστηκε από drone επιτήρησης. Η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς το πρώτο πυροσβεστικό όχημα, το οποίο εκτελούσε περιπολία στην περιοχή, έφτασε στο σημείο μόλις τρία λεπτά αργότερα και ξεκίνησε την πρώτη προσβολή της πυρκαγιάς.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μορφολογία του εδάφους και η έντονη κλίση βοήθησαν το μέτωπο να κινηθεί γρήγορα προς δύσβατη έκταση νοτιοδυτικά της Πάρνηθας. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε κίνδυνο επέκτασης προς τον ορεινό όγκο, ωστόσο η άμεση ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων επέτρεψε την ταχεία ανάσχεση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 108 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 ομάδες Μ.Ε.Τ.Π.Ε., εθελοντές, 32 πυροσβεστικά οχήματα και περιοδικά 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον εναέριο συντονισμό. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Η εικόνα αυτή βοηθά τις δυνάμεις να παρακολουθούν την εξέλιξη της φωτιάς και να εντοπίζουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Παρά τη γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος προς δύσβατη ορεινή περιοχή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν τη φωτιά σε ύφεση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το αρχικό σημείο της πυρκαγιάς εντοπίζεται σε χώρο όπου υπήρχαν ελαστικά, απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα.

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