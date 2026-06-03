Σούπερ Ήρωες: Η Γιολάντα Μπαλαούρα μπαίνει στο σούπερ μάρκετ

Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Η Έφη και η Σταυρούλα μένουν άναυδες όταν ο Βασίλης χαρίζει σε μια πελάτισσα τα ψώνια της και υποψιάζονται ότι είναι το νέο του αμόρε. Ταυτόχρονα, ο Αντώνης ανοίγει ένα εμπιστευτικό μέιλ και η Ρένα ανακαλύπτει τι λέει πίσω απ’ την πλάτη της όλη η εταιρεία.

Στο χασάπικο, η Χαριστέλλα ξαφνικά αρχίζει να έρχεται κουρασμένη και άυπνη και ο Δημήτρης μαζί με τον Περικλή προσπαθούν να ανακαλύψουν τον λόγο.

Τέλος, στην αποθήκη, ο Ζαχαρίας είναι τόσο συντετριμμένος από τον χωρισμό του με τη Σταυρούλα, που δεν ασχολείται ούτε με τη δουλειά. Και κάπως έτσι σπεύδει να βοηθήσει… ο Σπύρος.

Guest: Γιολάντα Μπαλαούρα, Αγγελική Ξενία

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