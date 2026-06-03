Στα «Ποσειδώνια 2026» ο Αρχηγός ΓΕΝ

Ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας επισκέφθηκε τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση «Ποσειδώνια 2026» πραγματοποιώντας μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού

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Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας, «Ποσειδώνια 2026»
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας πραγματοποίησε επίσκεψη υψηλού συμβολισμού στην Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση «Ποσειδώνια 2026».
  • Ο Αντιναύαρχος Κατάρας επισκέφθηκε το περίπτερο της ΟΝΕΧ, όπου τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Ομίλου και της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας.
  • Η συνάντηση, όπως αναφέρει η ΟΝΕΧ, πραγματοποιήθηκε «στον απόηχο του αμερικανικού σχεδίου “Trident” που αναπτύσσει ο Όμιλος στην περιοχή για κάθετη παραγωγή και υποστήριξη πλοίων, υποβρύχιων επανδρωμένων και μη». Παράλληλα, το περίπτερο φιλοξενούσε πολυάριθμη κυβερνητική αποστολή από τις ΗΠΑ.

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Στην Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση «Ποσειδώνια 2026» βρέθηκε ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας, όπου πραγματοποίησε μία επίσκεψη υψηλού συμβολισμού.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Μία επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποίησε ο Αρχηγός ΓΕΝ, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης «Ποσειδώνια 2026».

Ο Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας βρέθηκε στο περίπτερο της ΟΝΕΧ, όπου τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Ομίλου και Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων Πάνος Ξενοκώστας.

Όπως αναφέρει ο όμιλος σε σχετική ανάρτησή του στα social media: «Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο του αμερικανικού σχεδίου “Trident” που αναπτύσσει ο Όμιλος στην περιοχή για κάθετη παραγωγή και υποστήριξη πλοίων, υποβρύχιων επανδρωμένων και μη».

Την ίδια ακριβώς ώρα, το περίπτερο φιλοξενούσε παράλληλα μια πολυάριθμη και υψηλόβαθμη κυβερνητική αποστολή από τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τη διεθνή δυναμική των εξελίξεων.

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