Στα «Ποσειδώνια 2026» ο Αρχηγός ΓΕΝ

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Στην Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση «Ποσειδώνια 2026» βρέθηκε ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας, όπου πραγματοποίησε μία επίσκεψη υψηλού συμβολισμού.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Μία επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποίησε ο Αρχηγός ΓΕΝ, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης «Ποσειδώνια 2026».

Ο Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας βρέθηκε στο περίπτερο της ΟΝΕΧ, όπου τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Ομίλου και Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων Πάνος Ξενοκώστας.

Όπως αναφέρει ο όμιλος σε σχετική ανάρτησή του στα social media: «Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο του αμερικανικού σχεδίου “Trident” που αναπτύσσει ο Όμιλος στην περιοχή για κάθετη παραγωγή και υποστήριξη πλοίων, υποβρύχιων επανδρωμένων και μη».

Την ίδια ακριβώς ώρα, το περίπτερο φιλοξενούσε παράλληλα μια πολυάριθμη και υψηλόβαθμη κυβερνητική αποστολή από τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τη διεθνή δυναμική των εξελίξεων.