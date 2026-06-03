Επίσημη η «βόμβα»: Ο Βασίλης Σπανούλης στον πάγκο του Άρη

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Άρη, καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε την οριστική συμφωνία των δύο πλευρών και την υπογραφή συμβολαίου διάρκειας τριών ετών.

Η συμφωνία ολοκληρώνει μία σημαντική κίνηση για τον Άρη, ο οποίος πρόσθεσε στο τεχνικό επιτελείο του μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ. Η συνεργασία των δύο πλευρών θεωρούνταν δύσκολη πριν από περίπου τρεις μήνες, όμως οι επαφές προχώρησαν και κατέληξαν σε οριστική συμφωνία.

Καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις είχε ο Νίκος Ζήσης, καθώς ο General Manager των «κίτρινων» έθεσε σε εφαρμογή το πλάνο για την προσέγγιση του Βασίλη Σπανούλη. Μέχρι τα μέσα Μαΐου, οι πιθανότητες συμφωνίας έδειχναν περιορισμένες, ωστόσο οι επαφές εντάθηκαν το τελευταίο διάστημα και οι δύο πλευρές ήρθαν πιο κοντά.

Ο Άρης αύξησε τον αγωνιστικό προϋπολογισμό του, ώστε να διαμορφώσει συνθήκες συνεργασίας που να ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που είχε θέσει ο Βασίλης Σπανούλης. Από την περασμένη εβδομάδα, οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει στους βασικούς άξονες του πλάνου και στη συνέχεια προχώρησαν στη ρύθμιση των επιμέρους λεπτομερειών.

Η προοπτική της συνεργασίας είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο ατζέντης του Βασίλη Σπανούλη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, είχε αναφερθεί στη σημασία της κίνησης μέσα από ανάρτησή του στα social media.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία για τριετές συμβόλαιο, με τις συνολικές απολαβές για όλο το τεχνικό επιτελείο να πλησιάζουν, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, τα 4.000.000 ευρώ. Έτσι, ο Άρης ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον αγωνιστικό του σχεδιασμό, με τον Βασίλη Σπανούλη να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο, γεννηθείς στις 7 Αυγούστου του 1982, Βασίλης Σπανούλης είναι προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και ένας από τους μεγαλύτερους καλαθοσφαιριστές όλων των εποχών στην Ευρώπη.

Ξεκίνησε την αγωνιστική σταδιοδρομία του στη Λάρισα και το 2003 μεταγράφηκε στο Μαρούσι, όπου έμεινε έως το 2005. Τη σεζόν 2005-06 αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, πριν κάνει το βήμα για το ΝΒΑ και τους Houston Rockets.

Το καλοκαίρι του 2007 επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, στον οποίο έμεινε έως το 2010. Εκείνη τη χρονιά έκανε τη μετάβαση στον Ολυμπιακό, στον οποίο παρέμεινε έως το τέλος της καριέρας του, το 2021.

Η προπονητική καριέρα του

Ο νέος προπονητής του ΑΡΗ Betsson ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του το 2022 στο Περιστέρι, όπου έμεινε για δύο σεζόν, οδηγώντας την ομάδα στο Final 4 του Basketball Champions League, το 2024 και κερδίζοντας τον τίτλο του κορυφαίου κόουτς της σεζόν.

Τον Νοέμβριο του 2024 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Monaco, την οποία οδήγησε στο Final 4 και τον τελικό της Euroleague. Από τη γαλλική ομάδα αποχώρησε τον Μάρτιο του 2026. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών της Ελλάδας από τον Οκτώβριο του 2023. Υπό την καθοδήγησή του, τι αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση μετά από το 2009, στο Ευρωμπάσκετ του 2025 όπου κατέλαβε την 3η θέση.