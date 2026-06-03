Η «βόμβα» σκάει: Ο Άρης ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη – Τις επόμενες ώρες οι επίσημες ανακοινώσεις

Ο Άρης βρίσκεται κοντά σε μία σημαντική συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, καθώς οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας από τον 43χρονο ομοσπονδιακό προπονητή.

Η υπόθεση βρίσκεται στην τελική ευθεία και απομένουν μόνο διαδικαστικές λεπτομέρειες, ώστε η συμφωνία να ολοκληρωθεί και τυπικά. Οι εξελίξεις δεν αποκλείεται να υπάρξουν ακόμη και μέσα στην ημέρα, καθώς ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης έχει προχωρήσει σημαντικά τις επαφές με τον Έλληνα τεχνικό.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές αφορά συμβόλαιο 3+2 ετών, με προοπτική η συνεργασία να φτάσει συνολικά τα πέντε χρόνια. Ο Βασίλης Σπανούλης αναμένεται να αναλάβει την ομάδα σε μία νέα εποχή για τον Άρη, ο οποίος θέλει να ενισχύσει το αγωνιστικό του προφίλ και να επιστρέψει σταδιακά σε υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, ο νέος προπονητής του Άρη, σε συνεργασία με τον general manager του συλλόγου, Νίκο Ζήση, έχει ήδη αρχίσει να αξιολογεί περιπτώσεις παικτών υψηλού επιπέδου, οι οποίοι μπορούν να πλαισιώσουν το ρόστερ της νέας σεζόν.

Ο βασικός στόχος των «κιτρίνων» για την επόμενη αγωνιστική περίοδο είναι η διεκδίκηση του EuroCup. Ο απώτερος στόχος του συλλόγου είναι η επιστροφή στην ελίτ της Ευρώπης, μέσα από μία μελλοντική συμμετοχή στη EuroLeague.

Ο Άρης δούλεψε μεθοδικά την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη και κατάφερε να τον πείσει να αναλάβει κεντρικό ρόλο στο νέο κεφάλαιο της ιστορίας του συλλόγου. Η οριστικοποίηση της συμφωνίας αναμένεται να σηματοδοτήσει την έναρξη μίας νέας προσπάθειας για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.