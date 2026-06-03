Ρούμπιο: «Γκρεμίζει» τις ελπίδες του Ερντογάν για τα F-35 – «Η νομοθεσία μας κρατά την Τουρκία εκτός του προγράμματος»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική νομοθεσία αποκλείει την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35, λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής του ρωσικού συστήματος S-400. Η δήλωση αυτή, κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων, διαψεύδει τις ελπίδες για πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα.

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Διεθνή Νέα

ΗΠΑ, μαχητικό, F-35
Φωτογραφία αρχείου: AP Photo/Kamran Jebreili
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο γκρεμίζει τις ελπίδες Ερντογάν για τα F-35, καθώς αναγνώρισε ότι η αμερικανική νομοθεσία κρατά την Τουρκία εκτός του προγράμματος.
  • Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επιβεβαίωσε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Βάσει αυτού, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει την επανένταξη.
  • Ο Ρούμπιο εξήγησε ότι «το θέμα ρυθμίζεται από νομοθετικές διατάξεις», αναφερόμενος σε προβλέψεις του νομοσχεδίου για τον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA) και κυρώσεις του νόμου CAATSA.

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Στην αναγνώριση ότι η αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35 προχώρησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

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Ο Ρούμπιο ρωτήθηκε από την βουλευτή των Δημοκρατικών Ντίνα Τίτους για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, σχετικά με μια πιθανή επανένταξη της γειτονικής χώρας στο πρόγραμμα των F-35.


Στην απάντηση του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400.

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Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανένταξης.

«Όπως γνωρίζετε, αυτό ρυθμίζεται από τον νόμο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτή την επιλογή, διότι το θέμα ρυθμίζεται από νομοθετικές διατάξεις, τόσο από τις προβλέψεις που έχουν συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA) όσο και από άλλες διατάξεις της αμερικανικής νομοθεσίας» (κυρώσεις νόμου CAATSA).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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