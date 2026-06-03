Βίντεο-σοκ στη Ναύπακτο: Αυτοκίνητο κόντεψε να πέσει σε μητέρα και παιδί – «Βούτηξαν» σε μαγαζί για να σωθούν

Λίγο έλειψε να υπάρξει τραγωδία στη Ναύπακτο όταν αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του, παρέσυρε ό,τι βρήκε στον διάβα του και σχεδόν έπεσε πάνω σε μία μητέρα με το παιδί της.

Η μητέρα, άρπαξε το παιδί, κάνοντας μαζί του μία σωτήρια βουτιά, μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Το περιστατικό έρχεται στη δημοσιότητα από βίντεο του LepantorTV.

Το ΙΧ οδηγούσε ένας 75χρονος ο οποίος πάσχει και από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το οπτικό υλικό κόβει όντως την ανάσα. Δείχνει τη στιγμή που το όχημα του ηλικιωμένου ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και ξεκινά να παρασύρει μηχανάκια, μηχανές, τραπέζια και καθίσματα μαγαζιών, ενώ κάποια στιγμή φαίνεται η γυναίκα σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο, καθώς πηγαίνει να βάλει το παιδί της στη θέση του συνοδηγού. Αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, ότι το άλλο αυτοκίνητο έρχεται κατά πάνω τους, αρπάζει το παιδί στην αγκαλιά της τρέχει προς το σούπερ μάρκετ και με μία βουτιά μπαίνει σε αυτό.

Το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου άφησε πίσω του συντρίμμια, σταμάτησε τελικά πάνω στο ΙΧ της γυναίκας, συνθλίβοντας το μπροστινό του μέρος.

Η γυναίκα υπέστη μερικές γρατζουνιές, ενώ το παιδάκι κάποιους μώλωπες.