Βίντεο-σοκ στη Ναύπακτο: Αυτοκίνητο κόντεψε να πέσει σε μητέρα και παιδί – «Βούτηξαν» σε μαγαζί για να σωθούν

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Ναύπακτο, όπου ένα αυτοκίνητο εκτός ελέγχου παραλίγο να παρασύρει μια μητέρα με το παιδί της. Η μητέρα έσωσε το παιδί κάνοντας μια δραματική βουτιά μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, ενώ ο 75χρονος οδηγός του οχήματος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παραλίγο τραγωδία στη Ναύπακτο: Αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και κόντεψε να πέσει πάνω σε μητέρα και παιδί.
  • Η μητέρα, άρπαξε το παιδί και έκανε μία σωτήρια βουτιά μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ για να σωθούν.
  • Το ΙΧ οδηγούσε ένας 75χρονος με σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ το αυτοκίνητο άφησε πίσω του συντρίμμια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Λίγο έλειψε να υπάρξει τραγωδία στη Ναύπακτο όταν αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του, παρέσυρε ό,τι βρήκε στον διάβα του και σχεδόν έπεσε πάνω σε μία μητέρα με το παιδί της.

Η μητέρα, άρπαξε το παιδί, κάνοντας μαζί του μία σωτήρια βουτιά, μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Το περιστατικό έρχεται στη δημοσιότητα από βίντεο του LepantorTV.

Το ΙΧ οδηγούσε ένας 75χρονος ο οποίος πάσχει και από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το οπτικό υλικό κόβει όντως την ανάσα. Δείχνει τη στιγμή που το όχημα του ηλικιωμένου ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και ξεκινά να παρασύρει μηχανάκια, μηχανές, τραπέζια και καθίσματα μαγαζιών, ενώ κάποια στιγμή φαίνεται η γυναίκα σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο, καθώς πηγαίνει να βάλει το παιδί της στη θέση του συνοδηγού. Αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, ότι το άλλο αυτοκίνητο έρχεται κατά πάνω τους, αρπάζει το παιδί στην αγκαλιά της τρέχει προς το σούπερ μάρκετ και με μία βουτιά μπαίνει σε αυτό.

Το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου άφησε πίσω του συντρίμμια, σταμάτησε τελικά πάνω στο ΙΧ της γυναίκας, συνθλίβοντας το μπροστινό του μέρος.

Η γυναίκα υπέστη μερικές γρατζουνιές, ενώ το παιδάκι κάποιους μώλωπες.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ