Ξεχάστε τα καμένα λίπη στις σχάρες: Το απλό υλικό που τις κάνει σαν καινούργιες

  • Αν οι σχάρες της κουζίνας σας έχουν γεμίσει με επίμονα λίπη, το κιτρικό οξύ που βρίσκεται στον χυμό λεμονιού αποτελεί μια φυσική και αποτελεσματική λύση. Είναι ένα πανίσχυρο “όπλο” ενάντια στους δύσκολους λεκέδες.
  • Η δύναμη του κιτρικού οξέος έγκειται στην ικανότητά του να διασπά τα λίπη και να μαλακώνει τη βρωμιά, καθιστώντας τον καθαρισμό παιχνιδάκι. Έτσι, αποφεύγετε τη χρήση χημικών και το επίμονο τρίψιμο.
  • Για να καθαρίσετε τις σχάρες, μουλιάστε τις σε καυτό νερό με μισό φλιτζάνι χυμό λεμονιού για 15 λεπτά έως και αρκετές ώρες. Για ακόμα πιο επίμονους λεκέδες, μπορείτε να προσθέσετε ξύδι ή να φτιάξετε πάστα με μαγειρική σόδα.
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Σταματήστε να παιδεύεστε με σφουγγάρια και χημικά προϊόντα που μυρίζουν έντονα. Αν οι σχάρες της κουζίνας σας έχουν γεμίσει στρώματα λίπους που δεν φεύγουν με το απλό πλύσιμο, ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσετε το κιτρικό οξύ. Με λίγο χυμό λεμονιού και μερικά απλά βήματα, μπορείτε να απαλλαγείτε από τους επίμονους λεκέδες χωρίς κόπο.

Φούρνος: Το απλό κόλπο για να καθαρίσετε τις σχάρες σε μόλις 10 λεπτά – «Έτσι θα αφαιρέσετε εύκολα τη βρωμιά και τα λίπη»

Η δύναμη του κιτρικού οξέος κατά του λίπους

Το λεμόνι δεν είναι απλώς ένα φυσικό υλικό για τον καθαρισμό του φούρνου και των εστιών. Είναι ένα πανίσχυρο “όπλο” ενάντια στους επίμονους λεκέδες στις σχάρες της κουζίνας.

  • Ο χυμός λεμονιού περιέχει υψηλά επίπεδα κιτρικού οξέος, το οποίο έχει την ιδιότητα να διασπά τα λίπη και να αφαιρεί λεκέδες.
  • Το κιτρικό οξύ χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την αφαίρεση λεκέδων από ρούχα, τον καθαρισμό από άλατα, ακόμα και για το φρεσκάρισμα των επίπλων.
  • Όταν οι λιπαρές επιφάνειες στις σχάρες έρθουν σε επαφή με το κιτρικό οξύ, η βρωμιά μαλακώνει και ο καθαρισμός γίνεται παιχνιδάκι.

Αντί λοιπόν να παιδεύεστε με χημικά προϊόντα και επίμονο τρίψιμο, αφήστε τη φύση να κάνει τη δουλειά για εσάς και χαρίστε ξανά στις σχάρες της κουζίνας σας τη χαμένη τους λάμψη.

Δεν θα χρειαστεί να τρίψετε ξανά τις σχάρες του φούρνου με αυτό το κόλπο καθαρισμού

Πώς να καθαρίσετε τις σχάρες της κουζίνας σας με χυμό λεμονιού

  1. Αφαιρέστε τις σχάρες από την εστία και σκουπίστε τυχόν μεγάλα υπολείμματα τροφών.
  2. Τρίψτε τις σχάρες με ζεστό νερό και υγρό πιάτων. Αν θέλετε, αφήστε τις να μουλιάσουν για μερικά λεπτά.
  3. Αν επιμένουν τα λίπη και οι βρωμιές, γεμίστε τον νεροχύτη ή μια λεκάνη με καυτό νερό. Προσθέστε τις σχάρες και περίπου μισό φλιτζάνι χυμό λεμονιού.
  4. Αφήστε τις να μουλιάσουν στο διάλυμα από 15 λεπτά έως και αρκετές ώρες. Μετά το μούλιασμα, η βρωμιά θα απομακρύνεται πολύ πιο εύκολα με ένα σφουγγάρι.
  5. Σκουπίστε καλά τις σχάρες πριν τις τοποθετήσετε ξανά στην κουζίνα.

Έξυπνα κόλπα για επίμονους λεκέδες

Αν οι σχάρες σας είναι ιδιαίτερα λερωμένες, μπορείτε να δοκιμάσετε τις εξής εναλλακτικές λύσεις:

  • Λεμόνι και ξύδι: Προσθέστε λευκό ξύδι στο διάλυμα με το λεμόνι για ακόμα πιο ισχυρή δράση κατά των λιπών.
  • Πάστα με μαγειρική σόδα: Ανακατέψτε μαγειρική σόδα με χυμό λεμονιού μέχρι να γίνει πάστα. Απλώστε την πάστα στα σημεία με τα επίμονα καμένα λίπη και καλύψτε τα με διάφανη μεμβράνη για μερικές ώρες ή όλο το βράδυ.
  • Μόλις αφαιρέσετε τη μεμβράνη, η βρωμιά θα φεύγει πανεύκολα με μια βούρτσα ή ένα σφουγγάρι.

