Ξεχάστε τα καμένα λίπη στις σχάρες: Το απλό υλικό που τις κάνει σαν καινούργιες

Σταματήστε να παιδεύεστε με σφουγγάρια και χημικά προϊόντα που μυρίζουν έντονα. Αν οι σχάρες της κουζίνας σας έχουν γεμίσει στρώματα λίπους που δεν φεύγουν με το απλό πλύσιμο, ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσετε το κιτρικό οξύ. Με λίγο χυμό λεμονιού και μερικά απλά βήματα, μπορείτε να απαλλαγείτε από τους επίμονους λεκέδες χωρίς κόπο.

Η δύναμη του κιτρικού οξέος κατά του λίπους

Το λεμόνι δεν είναι απλώς ένα φυσικό υλικό για τον καθαρισμό του φούρνου και των εστιών. Είναι ένα πανίσχυρο “όπλο” ενάντια στους επίμονους λεκέδες στις σχάρες της κουζίνας.

Ο χυμός λεμονιού περιέχει υψηλά επίπεδα κιτρικού οξέος, το οποίο έχει την ιδιότητα να διασπά τα λίπη και να αφαιρεί λεκέδες.

Το κιτρικό οξύ χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την αφαίρεση λεκέδων από ρούχα, τον καθαρισμό από άλατα, ακόμα και για το φρεσκάρισμα των επίπλων.

Όταν οι λιπαρές επιφάνειες στις σχάρες έρθουν σε επαφή με το κιτρικό οξύ, η βρωμιά μαλακώνει και ο καθαρισμός γίνεται παιχνιδάκι.

Αντί λοιπόν να παιδεύεστε με χημικά προϊόντα και επίμονο τρίψιμο, αφήστε τη φύση να κάνει τη δουλειά για εσάς και χαρίστε ξανά στις σχάρες της κουζίνας σας τη χαμένη τους λάμψη.

Πώς να καθαρίσετε τις σχάρες της κουζίνας σας με χυμό λεμονιού

Αφαιρέστε τις σχάρες από την εστία και σκουπίστε τυχόν μεγάλα υπολείμματα τροφών. Τρίψτε τις σχάρες με ζεστό νερό και υγρό πιάτων. Αν θέλετε, αφήστε τις να μουλιάσουν για μερικά λεπτά. Αν επιμένουν τα λίπη και οι βρωμιές, γεμίστε τον νεροχύτη ή μια λεκάνη με καυτό νερό. Προσθέστε τις σχάρες και περίπου μισό φλιτζάνι χυμό λεμονιού. Αφήστε τις να μουλιάσουν στο διάλυμα από 15 λεπτά έως και αρκετές ώρες. Μετά το μούλιασμα, η βρωμιά θα απομακρύνεται πολύ πιο εύκολα με ένα σφουγγάρι. Σκουπίστε καλά τις σχάρες πριν τις τοποθετήσετε ξανά στην κουζίνα.

Έξυπνα κόλπα για επίμονους λεκέδες

Αν οι σχάρες σας είναι ιδιαίτερα λερωμένες, μπορείτε να δοκιμάσετε τις εξής εναλλακτικές λύσεις: