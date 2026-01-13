Οργάνωση κουζίνας: Μεταμορφώστε τον χώρο σας με τον «κανόνα των 3 επιπέδων» του TikTok

Σύνοψη από το

  • Αν ψάχνετε έναν τρόπο να βάλετε τάξη στην κουζίνα σας χωρίς να πελαγώσετε, ο «κανόνας των 3 επιπέδων» (3-layer rule) από την TikToker @MaiZimmy είναι η ιδανική λύση.
  • Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα αντικείμενα που μένουν στους πάγκους, αλλά και η συσσώρευση πιάτων, τάπερ και τροφίμων που ξεχειλίζουν από τα ντουλάπια.
  • Τα 3 βήματα για καθαρή και τακτοποιημένη κουζίνα είναι το ξεκαθάρισμα, ο καθαρισμός και η οργάνωση-διακόσμηση, προσφέροντας έναν «λευκό καμβά» για τον χώρο σας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

timeout

Οργάνωση κουζίνας: Μεταμορφώστε τον χώρο σας με τον «κανόνα των 3 επιπέδων» του TikTok
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η κουζίνα είναι η καρδιά του σπιτιού. Είναι ο χώρος όπου μαγειρεύουμε, τρώμε και πολλές φορές τα παιδιά διαβάζουν τα μαθήματά τους. Επειδή είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα δωμάτια, γίνεται συχνά «μαγνήτης» για ακαταστασία και βρωμιά. Αν ψάχνετε έναν τρόπο να βάλετε τάξη στην κουζίνα σας χωρίς να πελαγώσετε, ο «κανόνας των 3 επιπέδων» (3-layer rule) από την TikToker @MaiZimmy είναι η ιδανική λύση.

Κουζίνα: Το κοινό εργαλείο που κάνει τον καθαρισμό του χώρου μεταξύ φούρνου και πάγκου παιχνιδάκι

Γιατί στην κουζίνα επικρατεί συχνά ακαταστασία

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα αντικείμενα που μένουν στους πάγκους, αλλά και η συσσώρευση πιάτων, τάπερ και τροφίμων που ξεχειλίζουν από τα ντουλάπια. Ένα σχολαστικό ξεκαθάρισμα δύο φορές τον χρόνο αρκεί για να προλάβετε το χάος και ο κανόνας των 3 επιπέδων θα σας βοηθήσει να την διατηρήσετε σε τάξη.

Τα 3 βήματα για καθαρή και τακτοποιημένη κουζίνα

  • Ξεκαθάρισμα
  • Καθαρισμός
  • Οργάνωση και διακόσμηση

Ξεκαθάρισμα (Decluttering)

Ξεσκόνισμα: Το απρόσμενο υλικό από την κουζίνα που θα αλλάξει τον τρόπο που καθαρίζετε το σπίτι σας

Το πρώτο βήμα για μια οργανωμένη κουζίνα είναι να αδειάσετε τα πάντα. Βγάλτε έξω όλα τα αντικείμενα από τα ντουλάπια και τα συρτάρια.

  • Πετάξτε ό,τι είναι σπασμένο ή φθαρμένο.
  • Δωρίστε αντικείμενα που δεν χρησιμοποιείτε πλέον αλλά είναι σε καλή κατάσταση.
  • Ελέγξτε τα τρόφιμα στο ψυγείο και την αποθήκη τροφίμων, πετώντας τα ληγμένα προϊόντα.

Συμβουλή: Έχετε κοντά σας σακούλες σκουπιδιών και κούτες για δωρεές, ώστε να τελειώσετε πιο γρήγορα.

Καθαρισμός

Αφού απομακρύνετε τα περιττά πράγματα, σειρά έχει ο καθαρισμός. Πάρτε τα καθαριστικά σας και καθαρίστε σχολαστικά τους πάγκους, το εσωτερικό των ντουλαπιών, τις συσκευές και το πάτωμα. Τώρα έχετε έναν «λευκό καμβά» για το τελικό στάδιο.

Οργάνωση και διακόσμηση

Πρέπει πάντα να οργανώνετε μετά το ξεκαθάρισμα. Έτσι, θα ξέρετε ακριβώς τι χώρο έχετε και τι συστήματα οργάνωσης χρειάζεστε (π.χ. θήκες για καπάκια τάπερ ή βάσεις για μπουκάλια). Μπορείτε να αγοράσετε ειδικά αξεσουάρ οργάνωσης ή να χρησιμοποιήσετε αντικείμενα που ήδη έχετε με δημιουργικό τρόπο. Η τελευταία πινελιά είναι η διακόσμηση που θα δώσει τον δικό σας χαρακτήρα στον χώρο.

@maizimmy 🚨DETAILS BELOW🚨 Layer 1: Declutter: This can take a LONG TIME and it is not a one and done deal. What I have learned over the years is that decluttering is sort of a life long journey. You will acquire new things and you will outgrow some things. It took me a LONG time to learn how to let things go. But making time for this step and prioritizing it will make everything else so much easier. So that is why I stress having it be the first focus. Layer 2: Clean: This is obviously not a one and done layer either 😅 but it does get easier the less clutter you have. What is the easiest room to clean?? An empty one. Now obviously, we are not living in empty homes. But the point is the less stuff there is, the easier to clean. Building habits around this will make it easier on a day to day basis. Cleaning routines, “closing shift” every night for the kitchen, or forcing yourself to do 10 minute tidies each day are all options. Layer 3: Organize, Decorate, and Beautify. I’m not gonna act like a pro here. I’m not. I’m still finding what inspires me here and hope to share more of that as I take my baby steps into this space 🙂 #momlife #moms #motherhood #tidyhome #cleanhome #declutter #organize #cleaningtips #cleanwithme #cleaningmotivation @Walmart @Stanley 1913 @Procter & Gamble @Clorox @Clorox Scentiva @YETI @Ninja Kitchen @Shark Home @Tineco shop @Tineco @Best Buy @KitchenAid @target ♬ original sound – Mai Zimmy | MomLife & Cleaning

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το «κρεβάτι πατάτα»: Μπορεί αυτό το viral κόλπο να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο γρήγορα;

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τα αναδρομικά 2017–2019

Επιστροφή ενοικίου… επί τρία για 50.000 δικαιούχους – Ποιοι και πότε θα την λάβουν

Κυριάκος Μητσοτάκης για αγρότες: Τέλος στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, θα έχουν το φθηνότερο ρεύμα στην Ε.Ε.

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:00 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτούς τους 4 μήνες, χαρακτηρίζονται από απόλυτη ανιδιοτέλεια – «Βάζουν τους άλλους πάνω από τον εαυτό τους»

Δεν είναι εύκολο να βρείτε κάποιον που να είναι πρόθυμος να εξετάσει τις ανάγκες των άλλων. Εί...
19:00 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Σχέσεις: 8 σημάδια που μαρτυρούν ότι δεν είστε η Νο1 προτεραιότητα στη ζωή του συντρόφου σας

Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να σας εκτιμούν και να σας αγνοούν.  Η διαφορά αυτή είν...
18:00 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Μελέτη δίνει την απάντηση: Είναι άτυχοι στη ζωή οι άνθρωποι που γεννιούνται στις 13 του μήνα;

Η Παρασκευή και 13 θεωρείται μια δυσοίωνη μέρα σύμφωνα με κάποιες δυτικές δεισιδαιμονίες, και ...
17:00 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία στην ασπρόμαυρη φωτογραφία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι