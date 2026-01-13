Οργάνωση κουζίνας: Μεταμορφώστε τον χώρο σας με τον «κανόνα των 3 επιπέδων» του TikTok

Η κουζίνα είναι η καρδιά του σπιτιού. Είναι ο χώρος όπου μαγειρεύουμε, τρώμε και πολλές φορές τα παιδιά διαβάζουν τα μαθήματά τους. Επειδή είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα δωμάτια, γίνεται συχνά «μαγνήτης» για ακαταστασία και βρωμιά. Αν ψάχνετε έναν τρόπο να βάλετε τάξη στην κουζίνα σας χωρίς να πελαγώσετε, ο «κανόνας των 3 επιπέδων» (3-layer rule) από την TikToker @MaiZimmy είναι η ιδανική λύση.
Γιατί στην κουζίνα επικρατεί συχνά ακαταστασία
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα αντικείμενα που μένουν στους πάγκους, αλλά και η συσσώρευση πιάτων, τάπερ και τροφίμων που ξεχειλίζουν από τα ντουλάπια. Ένα σχολαστικό ξεκαθάρισμα δύο φορές τον χρόνο αρκεί για να προλάβετε το χάος και ο κανόνας των 3 επιπέδων θα σας βοηθήσει να την διατηρήσετε σε τάξη.
Τα 3 βήματα για καθαρή και τακτοποιημένη κουζίνα
- Ξεκαθάρισμα
- Καθαρισμός
- Οργάνωση και διακόσμηση
Ξεκαθάρισμα (Decluttering)
Το πρώτο βήμα για μια οργανωμένη κουζίνα είναι να αδειάσετε τα πάντα. Βγάλτε έξω όλα τα αντικείμενα από τα ντουλάπια και τα συρτάρια.
- Πετάξτε ό,τι είναι σπασμένο ή φθαρμένο.
- Δωρίστε αντικείμενα που δεν χρησιμοποιείτε πλέον αλλά είναι σε καλή κατάσταση.
- Ελέγξτε τα τρόφιμα στο ψυγείο και την αποθήκη τροφίμων, πετώντας τα ληγμένα προϊόντα.
Συμβουλή: Έχετε κοντά σας σακούλες σκουπιδιών και κούτες για δωρεές, ώστε να τελειώσετε πιο γρήγορα.
Καθαρισμός
Αφού απομακρύνετε τα περιττά πράγματα, σειρά έχει ο καθαρισμός. Πάρτε τα καθαριστικά σας και καθαρίστε σχολαστικά τους πάγκους, το εσωτερικό των ντουλαπιών, τις συσκευές και το πάτωμα. Τώρα έχετε έναν «λευκό καμβά» για το τελικό στάδιο.
Οργάνωση και διακόσμηση
Πρέπει πάντα να οργανώνετε μετά το ξεκαθάρισμα. Έτσι, θα ξέρετε ακριβώς τι χώρο έχετε και τι συστήματα οργάνωσης χρειάζεστε (π.χ. θήκες για καπάκια τάπερ ή βάσεις για μπουκάλια). Μπορείτε να αγοράσετε ειδικά αξεσουάρ οργάνωσης ή να χρησιμοποιήσετε αντικείμενα που ήδη έχετε με δημιουργικό τρόπο. Η τελευταία πινελιά είναι η διακόσμηση που θα δώσει τον δικό σας χαρακτήρα στον χώρο.
@maizimmy 🚨DETAILS BELOW🚨 Layer 1: Declutter: This can take a LONG TIME and it is not a one and done deal. What I have learned over the years is that decluttering is sort of a life long journey. You will acquire new things and you will outgrow some things. It took me a LONG time to learn how to let things go. But making time for this step and prioritizing it will make everything else so much easier. So that is why I stress having it be the first focus. Layer 2: Clean: This is obviously not a one and done layer either 😅 but it does get easier the less clutter you have. What is the easiest room to clean?? An empty one. Now obviously, we are not living in empty homes. But the point is the less stuff there is, the easier to clean. Building habits around this will make it easier on a day to day basis. Cleaning routines, “closing shift” every night for the kitchen, or forcing yourself to do 10 minute tidies each day are all options. Layer 3: Organize, Decorate, and Beautify. I’m not gonna act like a pro here. I’m not. I’m still finding what inspires me here and hope to share more of that as I take my baby steps into this space 🙂 #momlife #moms #motherhood #tidyhome #cleanhome #declutter #organize #cleaningtips #cleanwithme #cleaningmotivation @Walmart @Stanley 1913 @Procter & Gamble @Clorox @Clorox Scentiva @YETI @Ninja Kitchen @Shark Home @Tineco shop @Tineco @Best Buy @KitchenAid @target ♬ original sound – Mai Zimmy | MomLife & Cleaning