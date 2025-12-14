Κουζίνα: Η καθημερινή συνήθεια των ανθρώπων που την διατηρούν πάντα καθαρή

Σύνοψη από το

  • Η καθαριότητα της κουζίνας είναι θέμα υγιεινής και όσοι την διατηρούν πάντα καθαρή ακολουθούν μια απλή συνήθεια: βάζουν το πλυντήριο πιάτων να δουλεύει κάθε βράδυ, στο τέλος της ημέρας.
  • Έτσι, αποφεύγουν τη συσσώρευση άπλυτων πιάτων, περιορίζουν τα μικρόβια και ξυπνούν σε έναν χώρο έτοιμο για μια νέα, παραγωγική μέρα.
  • Το πλυντήριο πρέπει να δουλεύει μετά το βραδινό γεύμα, αλλά πριν κοιμηθείτε όλοι, λόγω κινδύνου πυρκαγιάς και θορύβου. Επίσης, φροντίστε να γεμίζετε το πλυντήριο με την κατάλληλη ποσότητα πιάτων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

timeout

Κουζίνα: Η καθημερινή συνήθεια των ανθρώπων που την διατηρούν πάντα καθαρή
Πηγή φωτογραφίας: unsplash

Η καθαριότητα της κουζίνας δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, αλλά και υγιεινής του σπιτιού. Όσοι διατηρούν πάντα καθαρή την κουζίνα τους, ακολουθούν μια απλή συνήθεια κάθε βράδυ, πριν πέσουν για ύπνο. Έτσι, αποφεύγουν τη συσσώρευση άπλυτων πιάτων, περιορίζουν τα μικρόβια και ξυπνούν σε έναν χώρο έτοιμο για μια νέα, παραγωγική μέρα.

Πάγκοι κουζίνας: Πώς να αφαιρέσετε τους λεκέδες από καφέ και τσάι με 1 μόνο υλικό

Η καθημερινή συνήθεια των ανθρώπων που διατηρούν πάντα καθαρή την κουζίνα τους

Η κουζίνα είναι για πολλούς το πιο ζεστό και αγαπημένο σημείο του σπιτιού, ένας χώρος όπου μαγειρεύουμε, τρώμε και συγκεντρωνόμαστε με την οικογένεια. Παρ’ όλα αυτά, είναι και το μέρος που λερώνεται πιο εύκολα, λόγω της καθημερινής χρήσης. Μπορεί να έχετε δοκιμάσει διάφορα κόλπα για να την διατηρήσετε καθαρή, αλλά κάθε πρωί να σας περιμένει μια στοίβα από άπλυτα πιάτα.

Για να ξυπνάτε κάθε πρωί και να είναι πεντακάθαρη η κουζίνα σας, μπορείτε να βάζετε το πλυντήριο πιάτων να δουλεύει κάθε βράδυ, στο τέλος της ημέρας. Έτσι, θα έχετε πάντα στη διάθεσή σας καθαρά πιάτα, ποτήρια και μαχαιροπίρουνα. Παράλληλα, μειώνετε τις πιθανότητες να γεμίσει ο νεροχύτης σας με άπλυτα πιάτα.

Ντουλάπια κουζίνας: Η απλή μέθοδος για να καθαρίσετε τα λίπη και τη βρωμιά χωρίς να προκληθούν φθορές

Πέρα από την αισθητική, αυτή η μικρή καθημερινή συνήθεια βοηθά σημαντικά στην καθαριότητα της κουζίνας, καθώς μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης μικροβίων και τροφικών μολύνσεων από πιάτα που μένουν άπλυτα όλη νύχτα.

Συμβουλές για να τη σωστή χρήση του πλυντηρίου πιάτων κάθε βράδυ

Αν θέλετε να ξεκινάτε κάθε μέρα με καθαρά πιάτα και μια τακτοποιημένη κουζίνα, χρησιμοποιήστε το πλυντήριο πιάτων καθημερινά. Ιδανικά, το πλυντήριο πρέπει να δουλεύει μετά το βραδινό γεύμα, αλλά πριν κοιμηθείτε όλοι στο σπίτι. Εκτός από το ότι πολλά παλαιότερα μοντέλα κάνουν αρκετό θόρυβο, μπορεί να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, όταν λειτουργούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γι’ αυτό, είναι καλύτερο να λειτουργεί η συσκευή μόνο όταν είστε ξύπνιοι.

Παράλληλα, προσπαθήστε να γεμίζετε το πλυντήριο πιάτων με την κατάλληλη ποσότητα πιάτων. Ένας γενικός κανόνας είναι να το γεμίζετε τουλάχιστον κατά το ήμισυ. Δεν αξίζει να το λειτουργήσετε για ελάχιστα σκεύη, καθώς σπαταλάτε νερό και ενέργεια. Από την άλλη, όταν το φορτώνετε υπερβολικά μειώνεται η αποτελεσματικότητά του στον καθαρισμό.

Αν, για παράδειγμα, έχετε συγκεντρώσει πολλά πιάτα μέσα στη μέρα, ίσως χρειαστεί να πλύνετε μερικά στο χέρι ή να τρέξετε περισσότερους από έναν κύκλους. Μην περιμένετε να γεμίσει υπερβολικά μέχρι το τέλος της ημέρας.

Μετά τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων το βράδυ, φροντίστε επίσης να καθαρίζετε τις επιφάνειες που αγγίζετε συνέχεια στην κουζίνα, ώστε να κρατήσετε τα μικρόβια μακριά. Στις καθημερινές εργασίες καθαρισμού πρέπει να περιλαμβάνονται ο πάγκος, ο νεροχύτης, αλλά και οι λαβές του ψυγείου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 κορυφαίες συμβουλές για άνδρες που θέλουν φλογερή σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με ειδικό

Baby botox: Ποια τα οφέλη και οι κίνδυνοι του να ξεκινήσει κάποιος τις ενέσεις πριν εμφανιστούν ρυτίδες

Καιρός: Γενικά αίθριος με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες

Διεθνείς οίκοι: «Ψηφίζουν» ελληνικά ομόλογα και το 2026 και «βλέπουν» νέες αναβαθμίσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:00 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Οι 7 βραδινές συνήθειες που μαρτυρούν ότι κάποιος υποφέρει από βαθιά μοναξιά, σύμφωνα με την ψυχολογία

Έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς ορισμένες βραδινές ρουτίνες μπορούν να αποκαλύψουν τι βιώνουν συναι...
17:00 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά ...
16:00 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Τα 5 ζώδια που ευνοούνται στα ερωτικά τους έως τις 21 Δεκεμβρίου – «Η επόμενη σχέση σας θα είναι καθοριστική»

Η βαθιά αγάπη έρχεται για πέντε ζώδια αυτή την εβδομάδα, από τις 15 έως τις 21 Δεκεμβρίου 2025...
11:00 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Τα 8 πράγματα που τα ευτυχισμένα ζευγάρια δεν κάνουν ποτέ μπροστά στα παιδιά τους

Τα παιδιά παρατηρούν, απορροφούν και μαθαίνουν από κάθε μας κίνηση. Η συμπεριφορά των γονέων μ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα