Κουζίνα: Η καθημερινή συνήθεια των ανθρώπων που την διατηρούν πάντα καθαρή

Η καθαριότητα της κουζίνας δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, αλλά και υγιεινής του σπιτιού. Όσοι διατηρούν πάντα καθαρή την κουζίνα τους, ακολουθούν μια απλή συνήθεια κάθε βράδυ, πριν πέσουν για ύπνο. Έτσι, αποφεύγουν τη συσσώρευση άπλυτων πιάτων, περιορίζουν τα μικρόβια και ξυπνούν σε έναν χώρο έτοιμο για μια νέα, παραγωγική μέρα.

Η καθημερινή συνήθεια των ανθρώπων που διατηρούν πάντα καθαρή την κουζίνα τους

Η κουζίνα είναι για πολλούς το πιο ζεστό και αγαπημένο σημείο του σπιτιού, ένας χώρος όπου μαγειρεύουμε, τρώμε και συγκεντρωνόμαστε με την οικογένεια. Παρ’ όλα αυτά, είναι και το μέρος που λερώνεται πιο εύκολα, λόγω της καθημερινής χρήσης. Μπορεί να έχετε δοκιμάσει διάφορα κόλπα για να την διατηρήσετε καθαρή, αλλά κάθε πρωί να σας περιμένει μια στοίβα από άπλυτα πιάτα.

Για να ξυπνάτε κάθε πρωί και να είναι πεντακάθαρη η κουζίνα σας, μπορείτε να βάζετε το πλυντήριο πιάτων να δουλεύει κάθε βράδυ, στο τέλος της ημέρας. Έτσι, θα έχετε πάντα στη διάθεσή σας καθαρά πιάτα, ποτήρια και μαχαιροπίρουνα. Παράλληλα, μειώνετε τις πιθανότητες να γεμίσει ο νεροχύτης σας με άπλυτα πιάτα.

Πέρα από την αισθητική, αυτή η μικρή καθημερινή συνήθεια βοηθά σημαντικά στην καθαριότητα της κουζίνας, καθώς μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης μικροβίων και τροφικών μολύνσεων από πιάτα που μένουν άπλυτα όλη νύχτα.

Συμβουλές για να τη σωστή χρήση του πλυντηρίου πιάτων κάθε βράδυ

Αν θέλετε να ξεκινάτε κάθε μέρα με καθαρά πιάτα και μια τακτοποιημένη κουζίνα, χρησιμοποιήστε το πλυντήριο πιάτων καθημερινά. Ιδανικά, το πλυντήριο πρέπει να δουλεύει μετά το βραδινό γεύμα, αλλά πριν κοιμηθείτε όλοι στο σπίτι. Εκτός από το ότι πολλά παλαιότερα μοντέλα κάνουν αρκετό θόρυβο, μπορεί να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, όταν λειτουργούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γι’ αυτό, είναι καλύτερο να λειτουργεί η συσκευή μόνο όταν είστε ξύπνιοι.

Παράλληλα, προσπαθήστε να γεμίζετε το πλυντήριο πιάτων με την κατάλληλη ποσότητα πιάτων. Ένας γενικός κανόνας είναι να το γεμίζετε τουλάχιστον κατά το ήμισυ. Δεν αξίζει να το λειτουργήσετε για ελάχιστα σκεύη, καθώς σπαταλάτε νερό και ενέργεια. Από την άλλη, όταν το φορτώνετε υπερβολικά μειώνεται η αποτελεσματικότητά του στον καθαρισμό.

Αν, για παράδειγμα, έχετε συγκεντρώσει πολλά πιάτα μέσα στη μέρα, ίσως χρειαστεί να πλύνετε μερικά στο χέρι ή να τρέξετε περισσότερους από έναν κύκλους. Μην περιμένετε να γεμίσει υπερβολικά μέχρι το τέλος της ημέρας.

Μετά τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων το βράδυ, φροντίστε επίσης να καθαρίζετε τις επιφάνειες που αγγίζετε συνέχεια στην κουζίνα, ώστε να κρατήσετε τα μικρόβια μακριά. Στις καθημερινές εργασίες καθαρισμού πρέπει να περιλαμβάνονται ο πάγκος, ο νεροχύτης, αλλά και οι λαβές του ψυγείου.