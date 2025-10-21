Πάγκοι κουζίνας: Πώς να αφαιρέσετε τους λεκέδες από καφέ και τσάι με 1 μόνο υλικό

Σταματίνα Στίνη

timeout

Πάγκοι κουζίνας: Πώς να αφαιρέσετε τους λεκέδες από καφέ και τσάι με 1 μόνο υλικό
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η κουζίνα είναι ένα από τα δωμάτια του σπιτιού που απαιτούν βαθύ καθαρισμό. Υπολείμματα φαγητού, λίπη και βρωμιά συσσωρεύονται σε πάγκους, μαγειρικά σκεύη και ηλεκτρικές συσκευές. Μία ειδικός στον καθαρισμό μοιράστηκε ένα έξυπνο κόλπο για να χαρίσετε στους πάγκους της κουζίνας σας εκθαμβωτική λάμψη χρησιμοποιώντας μόνο ένα προϊόν.

Ντουλάπια κουζίνας: Η απλή μέθοδος για να καθαρίσετε τα λίπη και τη βρωμιά χωρίς να προκληθούν φθορές

Πάγκοι κουζίνας: Πώς να αφαιρέσετε τους λεκέδες από καφέ και τσάι με 1 μόνο υλικό

Η ειδικός στον καθαρισμό Tanya (@tanya_cleanhome στο TikTok) μοιράστηκε το δικό της απλό μυστικό για καθαρούς και γυαλιστερούς πάγκους κουζίνας.

Τι θα χρειαστείτε

Νεροχύτης κουζίνας: Η απλή μέθοδος για να τον απολυμάνετε χωρίς να χρησιμοποιήσετε χλωρίνη
  • Μαγειρική σόδα (baking soda)
  • Υγρό πιάτων
  • Ζεστό νερό
  • Πανί μικροϊνών
  • (προαιρετικά) Πανάκι καθαρισμού για τζάμια

Οδηγίες

  1. Αναμείξτε μαγειρική σόδα, λίγο υγρό πιάτων και νερό για να δημιουργήσετε μια παχύρευστη πάστα.
  2. Απλώστε την πάστα απευθείας πάνω στους λεκέδες από καφέ ή τσάι και αφήστε τη να δράσει για λίγα λεπτά, ώστε να διαλυθούν τα κατάλοιπα.
  3. Με ένα υγρό πανί μικροϊνών, τρίψτε απαλά την επιφάνεια. Προσέξτε να μην το παρακάνετε με το σαπούνι — λίγη ποσότητα αρκεί.
  4. Σκουπίστε με καθαρό, νωπό πανί και στη συνέχεια περάστε με ένα πανί για τζάμια για έξτρα λάμψη!

Το αποτέλεσμα; Καθαροί και λαμπεροί πάγκοι που δείχνουν σαν καινούργιοι.

Σημαντικές προφυλάξεις

Αν και η μαγειρική σόδα είναι εξαιρετικό φυσικό καθαριστικό, δεν είναι κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες. Λόγω της ελαφρώς λειαντικής της φύσης:

  • Αποφύγετέ τη σε πάγκους από φυσική πέτρα (όπως γρανίτης ή μάρμαρο), γιατί μπορεί να προκαλέσει γρατζουνιές ή φθορά στο φινίρισμα.
  • Είναι ασφαλής σε laminate, ανοξείδωτο ατσάλι (inox), και κεραμικά — αλλά πάντα με μέτρο.
  • Πριν τη χρήση, δοκιμάστε σε μια μικρή, μη εμφανή περιοχή.

Πώς λειτουργεί η μαγειρική σόδα

Η μαγειρική σόδα καταπολεμά τους λεκέδες με τρεις τρόπους:

  • Ελαφριά τριβή – αφαιρεί την επίμονη βρωμιά χωρίς να καταστρέφει την επιφάνεια (όταν χρησιμοποιείται σωστά).
  • Αλκαλικό pH – εξουδετερώνει όξινες ουσίες που προκαλούν λεκέδες (όπως καφές, κρασί, σάλτσα ντομάτας).
  • Απορροφά τους λεκέδες από την επιφάνεια.

Για επίμονους λεκέδες, απλώστε την πάστα, καλύψτε με μεμβράνη και αφήστε τη όλη νύχτα. Την επόμενη μέρα, σκουπίστε απαλά με ένα νωπό πανί.

Οικονομική λύση για το σπίτι

Η μαγειρική σόδα αποτελεί μία από τις πιο οικονομικές και αποτελεσματικές λύσεις καθαρισμού για όλο το σπίτι.

@tanya_cleanhome Counter tops cleaning✨ #cleaningstepbystep#kitchencleaning#cleaningtips ♬ Everybody (Backstreet’s Back) (Extended Version) – Backstreet Boys

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η ώρα που είναι καλύτερα να φάτε βραδινό για να μην παχύνετε, σύμφωνα με την επιστήμη

Ο ΙΣΑ καταδικάζει την αναφορά στο ψευδοκράτος από ευρωπαϊκό ιατρικό φορέα

Νέα έρευνα της ΕΤΕ: Γιατί πρέπει να γίνουν επενδύσεις 35 δισ. ευρώ στα νησιά έως το 2030

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι λέει η Alpha Finance για τον Γενικό Δείκτη

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τη φώκια στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 29 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:05 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Οι 7 συμπεριφορές που μπορούν να κάνουν μια γυναίκα να σας απορρίψει από την αρχή της γνωριμίας σας

H έλξη και η σύνδεση των ανθρώπων δεν είναι μυστηριώδεις δυνάμεις πέρα απ’ τον έλεγχό σας.  Πο...
17:03 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά ...
16:01 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Τα 5 ζώδια που θα δουν θετικές αλλαγές στην ερωτική ζωή τους έως τις 26 Οκτωβρίου – «Έρχεται αρμονία στις σχέσεις σας»

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από 20 έως 26 Οκτωβρίου 2025, πέντε ζώδια βιώνουν βαθιά αγάπη σ...
11:02 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Οι 9 φράσεις που κάνουν αμέσως τους άλλους να αισθάνονται ξεχωριστοί – Τις χρησιμοποιούν μόνο οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι

Η κολακεία δεν έχει καμία σχέση με την ικανότητα μερικών ανθρώπων να κάνουν τους άλλους να νιώ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς