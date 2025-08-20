Κουζίνα: Το Νο1 πράγμα που πρέπει να κάνετε για να αστράφτει από καθαριότητα, σύμφωνα με ειδικό

Σταματίνα Στίνη

timeout

Πηγή φωτογραφίας: unsplash

Ο καθαρισμός της κουζίνας είναι μια απαιτητική διαδικασία. Διαθέτει πολλές ηλεκτρικές συσκευές, ντουλάπια, πάγκους και μαγειρικά σκεύη που απαιτούν σχολαστικό καθαρισμό. Ειδικός μοιράζεται τη ρουτίνα που ακολουθεί για να αποτρέψει τη συσσώρευση βρωμιάς και μικροβίων στην κουζίνα αποκαλύπτοντας ένα κρίσιμο βήμα για άψογο αποτέλεσμα.

Εστίες κουζίνας: Οι λεκέδες από καμένα λίπη θα εξαφανιστούν χωρίς τρίψιμο εάν χρησιμοποιήσετε 2 φυσικά υλικά

Το πιο σημαντικό βήμα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού για αστραφτερή κουζίνα

Η Charlotte, μια επαγγελματίας στον καθαρισμό που μοιράζεται συμβουλές στο TikTok, έδωσε στους ακολούθους της μια λεπτομερή εικόνα της δουλειάς της. Σε ένα βίντεο, παρουσίασε τη ρουτίνα που ακολουθεί για τον καθαρισμό της κουζίνας.

Η γυναίκα τονίζει ότι, όπως σε κάθε δωμάτιο που καθαρίζει, ξεκινάει πάντα με το ξεσκόνισμα από ψηλά (high dusting). Χρησιμοποιεί ένα κοντάρι με προέκταση για να απομακρύνει τη σκόνη από τοίχους και ταβάνια. Ακολουθεί ο καθαρισμός της μπροστινής πλευράς των ντουλαπιών με ένα πανί μικροϊνών.

Κουζίνα: «Η 5λεπτη εβδομαδιαία εργασία που με βοηθά να την διατηρώ πάντα τακτοποιημένη» – Γυναίκα αποκαλύπτει ένα αποτελεσματικό κόλπο καθαρισμού

Η ειδικός συμβουλεύει να εφαρμόζουμε τα καθαριστικά σπρέι στο πανί και όχι απευθείας στα ντουλάπια, καθώς η άμεση επαφή με τις επιφάνειες μπορεί να προκαλέσει λεκέδες. Με το ίδιο πανί, καθαρίζει το τραπέζι της κουζίνας, τα σουπλά και τις καρέκλες.

Τα βήματα για ολοκληρωμένο καθαρισμό και απολύμανση

  • Μετά το ξεσκόνισμα, η Charlotte προχωρά στον καθαρισμό των πάγκων.
  • Έπειτα, απολυμαίνει όλους τους διακόπτες και τις συσκευές.
  • Για να καθαρίσει τις εστίες της κουζίνας, στεγνώνει καλά την επιφάνεια με ένα καθαρό πανί, διασφαλίζοντας ότι δεν μένει κανένα υπόλειμμα προϊόντος, καθώς το καθαριστικό περιέχει οξύ και μπορεί να προκαλέσει φθορές.
  • Αφού τελειώσει με το νεροχύτη, ψεκάζει τον κάδο απορριμμάτων με απολυμαντικό, το αφήνει να δράσει και το σκουπίζει.
  • Ολοκληρώνει την απολύμανση καθαρίζοντας τα πόμολα, τους διακόπτες φωτισμού και τις πρίζες.
  • Ακολουθεί το ξεσκόνισμα των σοβατεπί και των κουφωμάτων.
  • Τελειώνει με ένα γενικό ξεσκόνισμα σε ντουλάπια, καθρέφτες και φωτιστικά.
  • Το τελευταίο βήμα είναι το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα του δαπέδου.

Όπως αναφέρει η Charlotte στην ανάρτησή της, πρόκειται για έναν «τακτικό, εβδομαδιαίο καθαρισμό συντήρησης».

@homecleanswithcharlotte Step by step kitchen clean with a professional cleaner 🤩✨ This is a regular weekly maintenance clean 🧼 #professionalcleaner #kitchencleaning #sinkclean #barkeepersfriend #jangro #sebo #cleaningmotivation #comecleanwithme #beforeandafter #cleaning101 #stepbystep #howtoclean #thoroughcleaning #cleaningservice ♬ original sound – Charlotte🫧 | House cleaner🧼✨

19:02 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

17:01 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

16:06 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

10:08 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

