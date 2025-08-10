Εστίες κουζίνας: Οι λεκέδες από καμένα λίπη θα εξαφανιστούν χωρίς τρίψιμο εάν χρησιμοποιήσετε 2 φυσικά υλικά

Εστίες κουζίνας: Οι λεκέδες από καμένα λίπη θα εξαφανιστούν χωρίς τρίψιμο εάν χρησιμοποιήσετε 2 φυσικά υλικά
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ο καθαρισμός των εστιών της κουζίνας μπορεί να είναι εφιάλτης, ειδικά όταν αντιμετωπίζετε καμένους λεκέδες και συσσωρευμένο λίπος. Ευτυχώς, υπάρχει μια απλή και οικονομική λύση για να απαλλαγείτε από τους λεκέδες, χωρίς επίμονο τρίψιμο, με δύο φυσικά υλικά προστατεύοντας παράλληλα τη συσκευή από τις φθορές.

Το μυστικό για αστραφτερές εστίες χωρίς κόπο

Η ειδικός καθαρισμού Neal K. αποκάλυψε στο TikTok ένα πανεύκολο κόλπο για να καθαρίσετε την εστία σας χωρίς κόπο και χωρίς τον κίνδυνο φθοράς. Θα χρειαστείτε μόνο μαγειρική σόδα και λευκό ξύδι. Η μαγειρική σόδα είναι ιδανική για απαλό τρίψιμο, ενώ το λευκό ξύδι διαλύει αποτελεσματικά το λίπος και τη βρωμιά.

Οδηγίες βήμα προς βήμα για να καθαρίσετε τις εστίες της κουζίνας σας

  1. Βεβαιωθείτε ότι η εστία είναι εντελώς κρύα πριν ξεκινήσετε, για να αποφύγετε τραυματισμούς.
  2. Ρίξτε μια γενναιόδωρη ποσότητα μαγειρικής σόδας πάνω στις καμένες ή βρώμικες περιοχές.
  3. Ψεκάστε με λευκό ξύδι απευθείας πάνω στη μαγειρική σόδα. Θα παρατηρήσετε ότι αρχίζει να αφρίζει και να τσιτσιρίζει. Αυτό είναι το σημάδι ότι η αντίδραση ξεκινά.
  4. Αφήστε το μείγμα να δράσει για μερικές ώρες (ή μέχρι να στεγνώσει εντελώς) για καλύτερα αποτελέσματα.
  5. Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή ένα πανί για να σκουπίσετε τα υπολείμματα. Θα εκπλαγείτε με το πόσο εύκολα θα αφαιρεθούν οι λεκέδες χωρίς έντονο τρίψιμο.
  6. Ρίξτε λίγο νερό στην εστία και σκουπίστε ξανά για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα.
  7. Τέλος, στεγνώστε την εστία με ένα καθαρό πανί μικροϊνών και γυαλίστε την για να λάμψει.

Με αυτή την οικονομική και αποτελεσματική μέθοδο καθαρισμού, οι εστίες της κουζίνας σας θα αστράφτουν από καθαριότητα, χωρίς κόπο.

