Κουζίνα: Το κοινό εργαλείο που κάνει τον καθαρισμό του χώρου μεταξύ φούρνου και πάγκου παιχνιδάκι

Το κενό ανάμεσα στην ηλεκτρική κουζίνα και τον πάγκο γεμίζει βρωμιά που δεν φτάνει η σκούπα. Είναι δελεαστικό να το αγνοήσετε, καθώς ο καθαρισμός αυτού του σημείου χωρίς να μετακινήσετε ολόκληρη την κουζίνα φαίνεται ακατόρθωτος. Ωστόσο, ένα εργαλείο που έχετε στο σπίτι σας μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά πιο εύκολη.

Η απλή λύση για να καθαρίσετε τον στενό χώρο μεταξύ φούρνου και πάγκων της κουζίνας

Αντί να μετακινείτε ολόκληρη την κουζίνα για να καθαρίσετε αυτό το δυσπρόσιτο σημείο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια επίπεδη σφουγγαρίστρα. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του τύπου σφουγγαρίστρας είναι ότι η κεφαλή της δεν είναι σταθερή. Περιστρέφεται και διπλώνει στο πλάι, επιτρέποντάς της να εισχωρεί σε στενά σημεία. Αυτό την καθιστά κατάλληλη για πολύ περισσότερα πράγματα πέρα από το σφουγγάρισμα του πατώματος.

Αν έχετε μια κλασική σφουγγαρίστρα με σταθερή κεφαλή, δεν θα μπορέσετε να καθαρίσετε το κενό, εκτός αν ο χώρος είναι αρκετά φαρδύς (περίπου 8-10 εκατοστά). Αντίθετα, η επίπεδη κεφαλή μπορεί να γλιστρήσει μέσα στο κενό ακόμα και αν η λαβή είναι παράλληλη με το δάπεδο, φτάνοντας μέχρι το βάθος του τοίχου.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την επίπεδη σφουγγαρίστρα για να καθαρίσετε τα δυσπρόσιτα σημεία

Βρέξτε ένα καθαρό πανί μικροϊνών με ζεστό νερό και τοποθετήστε το στην κεφαλή της σφουγγαρίστρας. Γυρίστε τη σφουγγαρίστρα στο πλάι, ώστε να είναι παράλληλη με το δάπεδο και σπρώξτε την μέσα στο κενό. Σκουπίστε τη μία πλευρά, βγάλτε τη σφουγγαρίστρα, γυρίστε την από την άλλη και επαναλάβετε για την αντίθετη πλευρά. Ξεπλύνετε το πανί μετά από κάθε πέρασμα μέχρι να βγαίνει καθαρό. Αν υπάρχουν σκουπίδια στο πάτωμα κάτω από το κενό, σπρώξτε τη σφουγγαρίστρα μέχρι τον τοίχο και τραβήξτε τα προς τα έξω ή χρησιμοποιήστε το στενό εξάρτημα της ηλεκτρικής σκούπας.

Για την ασφάλειά σας, βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι κρύος πριν ξεκινήσετε και αφήστε την περιοχή να στεγνώσει καλά πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά.

Εναλλακτικές λύσεις και έξυπνα tips

Αν ανησυχείτε για επίμονους λεκέδες στα πλαϊνά της κουζίνας, μπορείτε να κάνετε ένα τελευταίο πέρασμα χρησιμοποιώντας αμμωνία ή χλωρίνη στο πανί – ποτέ όμως μην αναμειγνύετε αυτά τα δύο υλικά μεταξύ τους, καθώς παράγουν τοξικές αναθυμιάσεις.

Αν δεν έχετε επίπεδη σφουγγαρίστρα, τυλίξτε ένα νωπό πανί μικροϊνών στην άκρη ενός χάρακα ή μιας επίπεδης ράβδου. Αυτή η «λύση ανάγκης» είναι συχνά πιο αποτελεσματική, καθώς μπορείτε να καθαρίσετε και τις δύο πλευρές (πάγκο και κουζίνα) ταυτόχρονα.

Η καλύτερη λύση είναι να προμηθευτείτε ή να φτιάξετε μόνοι σας ειδικά καλύμματα κενού. Αυτά τα αξεσουάρ σιλικόνης ή μετάλλου σφραγίζουν τη σχισμή, εμποδίζοντας τις βρωμιές να πέσουν μέσα και γλιτώνοντάς σας από τον συχνό καθαρισμό αυτού του δυσπρόσιτου σημείου.