Ιράν: «Οι διαδηλώσεις είναι σκευωρία των ΗΠΑ, θέλουν να μας καταπιούν» – Η επίθεση του Χαμενεΐ στον Τραμπ

Enikos Newsroom

Αλί Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ δήλωσε σήμερα πως το Ιράν θεωρεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «εγκληματία», καθώς προκάλεσε θύματα, ζημιές και διέδωσε συκοφαντίες για τον ιρανικό λαό κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

«Η τελευταία αντι-ιρανική στάση ήταν διαφορετική στο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενεπλάκη προσωπικά», είπε ο Χαμενεΐ, όπως μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

«Θεωρούμε τον Αμερικανό πρόεδρο υπεύθυνο για θύματα, ζημιές και κατηγορίες που διατυπώθηκαν σε βάρος του ιρανικού έθνους», δήλωσε σε ένα πλήθος υποστηρικτών, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που εκφώνησε με την ευκαιρία μιας θρησκευτικής εορτής.

«Ήταν μια αμερικανική σκευωρία», συμπλήρωσε, προσθέτοντας πως «ο στόχος των ΗΠΑ είναι να καταπιούν το Ιράν (…) ο στόχος είναι να καταστήσουν το Ιράν υπό στρατιωτική, πολιτική και οικονομική κυριαρχία».

Επιπλέον, ο Αλί Χαμενεΐ εκτίμησε πως οι αρχές θα έπρεπε να «διαλύσουν τους στασιαστές», στον απόηχο της αιματηρής καταστολής του κύματος διαδηλώσεων εναντίον της εξουσίας, με χιλιάδες νεκρούς.

«Δεν έχουμε πρόθεση να οδηγήσουμε τη χώρα στον πόλεμο, όμως δεν θα δείξουμε έλεος στους εγκληματίες της χώρας (…) ακόμα περισσότερο στους εγχώριους εγκληματίες και στους διεθνείς εγκληματίες, ούτε σε αυτούς θα δείξουμε έλεος».

«Με τη δύναμη του Θεού, το ιρανικό έθνος πρέπει να διαλύσει τους στασιαστές, όπως ακριβώς διέλυσε τη στάση», συμπλήρωσε.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

