Τηλεθέαση (16/1): Ποια προγράμματα ξεχώρισαν στην prime time της Παρασκευής;

Τα τηλεοπτικά προγράμματα έδωσαν για ακόμη ένα βράδυ τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Παρασκευής (16/1), την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου (Ε) με 16,7%, ενώ ακολούθησε το «Στο Παρά Πέντε (Ε)» με 15,7% και το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)» με 14,3%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Στο Παρά Πέντε (Ε) με 17,6%, με το «Σόι Σου (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16% και στην τρίτη το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)» με 15,4%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Το Σόι Σου (Ε) 16,7%

MEGA – Στο Παρά Πέντε (Ε) 15,7%

ALPHA – Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 14,3%

STAR – Ξένη ταινία: The Shawshank redemption 11,5%

ΣΚΑΪ – The Floor 8,5%

ΣΚΑΪ – Τότε και τώρα (Ε) 7,7%

ANT1 – The Roadshow (E) 7,7%

ANT1 – Don’t Forget the Lyrics (E) 7,3%

STAR – Τα φαντάσματα (Ε) 6,8%

OPEN – Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 2,2%

OPEN – Real View 2,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό