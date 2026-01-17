Τηλεθέαση (16/1): Ποια προγράμματα ξεχώρισαν στην prime time της Παρασκευής;

Σύνοψη από το

  • Τα τηλεοπτικά προγράμματα έδωσαν για ακόμη ένα βράδυ τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης.
  • Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Παρασκευής (16/1), την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου (Ε) με 16,7%.
  • Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Στο Παρά Πέντε (Ε) με 17,6%.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Τα τηλεοπτικά προγράμματα έδωσαν για ακόμη ένα βράδυ τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Παρασκευής (16/1), την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου (Ε) με 16,7%, ενώ ακολούθησε το «Στο Παρά Πέντε (Ε)» με 15,7% και το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)» με 14,3%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Στο Παρά Πέντε (Ε) με 17,6%, με το «Σόι Σου (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16% και στην τρίτη το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)» με 15,4%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Το Σόι Σου (Ε) 16,7%
  • MEGA – Στο Παρά Πέντε (Ε) 15,7%
  • ALPHA – Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 14,3%
  • STAR – Ξένη ταινία: The Shawshank redemption 11,5%
  • ΣΚΑΪ – The Floor 8,5%
  • ΣΚΑΪ – Τότε και τώρα (Ε) 7,7%
  • ANT1 – The Roadshow (E) 7,7%
  • ANT1 – Don’t Forget the Lyrics (E) 7,3%
  • STAR – Τα φαντάσματα (Ε) 6,8%
  • OPEN – Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 2,2%
  • OPEN – Real View 2,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • MEGA – Στο Παρά Πέντε (Ε) 17,6%
  • ALPHA – Το Σόι Σου (Ε) 16%
  • ALPHA – Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 15,4%
  • STAR – Ξένη ταινία: The Shawshank redemption 11,9%
  • ΣΚΑΪ – Τότε και τώρα (Ε) 10,4%
  • STAR – Τα φαντάσματα (Ε) 9,3%
  • ANT1 – Don’t Forget the Lyrics (E) 6,7%
  • ΣΚΑΪ – The Floor 6,2%
  • ANT1 – The Roadshow (E) 6,1%
  • OPEN – Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 2,8%
  • OPEN – Real View 1,4%

