Τηλεθέαση (16/1): Ποια προγράμματα ξεχώρισαν στην prime time της Παρασκευής;

Τα τηλεοπτικά προγράμματα έδωσαν για ακόμη ένα βράδυ τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης.
Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Παρασκευής (16/1), την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου (Ε) με 16,7%, ενώ ακολούθησε το «Στο Παρά Πέντε (Ε)» με 15,7% και το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)» με 14,3%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Στο Παρά Πέντε (Ε) με 17,6%, με το «Σόι Σου (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16% και στην τρίτη το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)» με 15,4%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Το Σόι Σου (Ε) 16,7%
- MEGA – Στο Παρά Πέντε (Ε) 15,7%
- ALPHA – Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 14,3%
- STAR – Ξένη ταινία: The Shawshank redemption 11,5%
- ΣΚΑΪ – The Floor 8,5%
- ΣΚΑΪ – Τότε και τώρα (Ε) 7,7%
- ANT1 – The Roadshow (E) 7,7%
- ANT1 – Don’t Forget the Lyrics (E) 7,3%
- STAR – Τα φαντάσματα (Ε) 6,8%
- OPEN – Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 2,2%
- OPEN – Real View 2,2%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- MEGA – Στο Παρά Πέντε (Ε) 17,6%
- ALPHA – Το Σόι Σου (Ε) 16%
- ALPHA – Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε) 15,4%
- STAR – Ξένη ταινία: The Shawshank redemption 11,9%
- ΣΚΑΪ – Τότε και τώρα (Ε) 10,4%
- STAR – Τα φαντάσματα (Ε) 9,3%
- ANT1 – Don’t Forget the Lyrics (E) 6,7%
- ΣΚΑΪ – The Floor 6,2%
- ANT1 – The Roadshow (E) 6,1%
- OPEN – Αριστοτέλης ο Άριστος (Ε) 2,8%
- OPEN – Real View 1,4%