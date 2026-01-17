Γιάννης Ξυλούρης: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης το «τελευταίο αντίο» στον σπουδαίο «Ψαρογιάννη»

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πένθους, το Ηράκλειο αποχαιρέτησε τον σπουδαίο λαουτιέρη Γιάννη Ξυλούρη, τον γνωστό σε όλους «Ψαρογιάννη».

Συγγενείς, φίλοι, καλλιτέχνες και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, για να πουν το τελευταίο «αντίο» σε έναν αυθεντικό εκφραστή της κρητικής μουσικής παράδοσης, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε την τέχνη του με ήθος, σεμνότητα και μοναδική δεξιοτεχνία.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής, στη γενέτειρά του, τα Ανώγεια, σύμφωνα με το ekriti.gr.

Με επιθυμία της οικογένειάς του, αντί στεφάνων, ζητήθηκε οι δωρεές να προσφερθούν στο Κέντρο «Ζωοδόχος Πηγή».