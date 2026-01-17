Συναγερμός στην Ινδονησία: Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος με 11 επιβάτες – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Σύνοψη από το

  • Οι Αρχές της Ινδονησίας διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό ενός μικρού αεροσκάφους με 11 επιβαίνοντες, με το οποίο χάθηκε επαφή πάνω από το ανατολικό τμήμα της χώρας.
  • Το αεροπλάνο, ιδιοκτησίας της Indonesia Air Transport, είχε προορισμό το Μακασάρ και η επαφή χάθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι τοπική ώρα.
  • Ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί σε μια ορεινή ζώνη της περιοχής Μάρος, όπου καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα του αεροσκάφους, με τη συμμετοχή πολεμικής αεροπορίας, αστυνομίας και εθελοντών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Συναγερμός στην Ινδονησία: Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος με 11 επιβάτες – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι Aρχές της Ινδονησίας διεξάγουν σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα έρευνες για το εντοπισμό ενός μικρού αεροσκάφους με 11 επιβαίνοντες, με το οποίο έχασαν επαφή ενώ πετούσε πάνω από το ανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσαν υπεύθυνοι των ομάδων διάσωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το αεροπλάνο, ιδιοκτησίας της αεροπορικής εταιρείας Indonesia Air Transport, είχε προορισμό το Μακασάρ, στο Νότιο Σουλαουέζι, αφού απογειώθηκε από το Γιογκιακάρτα, στη νήσο Ιάβα, με τρεις επιβάτες και 8μελές πλήρωμα.

Η επαφή χάθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι τοπική ώρα (08.00 ώρα Ελλάδας).

Ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, Μουχάμαντ Αρίφ Ανουάρ, δήλωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως ομάδες έχουν αναπτυχθεί σε μια ορεινή ζώνη της περιοχής Μάρος, σε απόσταση περίπου 42 χιλιομέτρων από την επαρχιακή πρωτεύουσα Μακασάρ, όπου καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα του αεροσκάφους.

Στις έρευνες στο έδαφος και από αέρος συμμετέχουν η πολεμική αεροπορία, η αστυνομία και εθελοντές, συμπληρώνεται.

Ο Αντί Σουλτάν, ο διευθυντής επιχειρήσεων της υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Μακασάρ, διευκρίνισε, από την πλευρά του, ότι ένα ελικόπτερο και ντρόουν έχουν σταλεί στην περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν το αεροσκάφος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: 15 τροφές που καθαρίζουν τις αρτηρίες φυσικά και 5 που τις φράζουν αμέσως

Μακροζωία: Το απόλυτο τεστ που μπορεί να δείξει πόσο θα ζήσετε – Πώς να βελτιώσετε το σκορ σας

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται τον Ιανουάριο – Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του – Νησιωτικές και διεθνείς διασυνδέσεις ύψους 7,8 δισ. ευρώ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:02 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Αδιανόητη τραγωδία: «Σκότωσα τον μπαμπά μου» – 11χρονος πυροβόλησε τον πατέρα του γιατί του πήρε το Nintendo

Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Ένα 11χρονο αγόρι από την Πενσυλβάνια κατηγορείται ότι πυροβό...
13:38 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Φρίκη στην Καλιφόρνια: Πατέρας σκότωσε την σύζυγο και την κόρη του και αυτοκτόνησε

Τραγωδία στην Καλιφόρνια. Ένας 52χρονος πυροβόλησε θανάσιμα τη σύζυγό του και ένα από τα παιδι...
13:22 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Στις ΗΠΑ για ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανοί διαπραγματευτές – Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη δύο οικισμών

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές έφθασαν στις ΗΠΑ για συνομιλίες με τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τρ...
12:42 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Χαμενεΐ για Τραμπ: Είναι «εγκληματίας» – Τον κατηγορεί για τα θύματα και τις καταστροφές στο Ιράν

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε το Σάββατο ότι η Τεχεράνη θεωρεί τον...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι