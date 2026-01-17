Grand Hotel: Η Αλίκη σε σοκ στην αγκαλιά του Πέτρου

To “Grand Hotel” επιστρέφει με συγκλονιστικά επεισόδια από Δευτέρα εως Τετάρτη στις 21:00 στον Αντ1.

Η Αλίκη βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πέτρο… Πέφτει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αλλά τον ενθουσιασμό του θαύματος διαδέχεται το σοκ ότι της έκρυψε τόσον καιρό την αλήθεια…

Ο Άρης με την Φρίντα αναζητούν τρόπο να βγάλουν την Αλίκη από την φυλακή, ενώ όλα τα στοιχεία μοιάζουν να είναι εναντίον της. Η εξομολόγηση του Χαραλάμπη υψώνει τείχη ανάμεσα σ’ αυτόν και την Θεώνη, η οποία πληγωμένη τον διώχνει.

Ο Άρης αναγνωρίζει τον Πέτρο έξω από το αστυνομικό τμήμα και η συγκίνησή του είναι μεγάλη που ο αδελφικός του φίλος είναι ζωντανός. Τη χαρά του, όμως, διαδέχονται οι τύψεις απέναντι στον φίλο του, αλλά και ο πόνος, καθώς είναι βέβαιος ότι τώρα θα χάσει την Αλίκη για πάντα…

Ο Χατζημήτρος δίνει διορία μιας ημέρας στον Χαραλάμπη να αποσυρθεί από τις εκλογές, διαφορετικά θα δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες του με τη Μελίνα. Ο Ρήγας είναι αποφασισμένος να καταθέσει, καταδικάζοντας την Αλίκη για την απόπειρα εναντίον του.

Ο Άρης νιώθει προδομένος όταν μαθαίνει ότι η Αλίκη του έκρυψε ότι ο Πέτρος είναι ζωντανός. Εκείνη, πληγωμένη και μπερδεμένη, προσπαθεί να του εξηγήσει τι νιώθει.

Η υγεία του Ρήγα επιδεινώνεται όλο και περισσότερο, όμως αρνείται ν’ αλλάξει γνώμη για την κατάθεσή του εναντίον της Αλίκης. Ο Πέτρος προσπαθεί να βρει τρόπο να σώσει την Αλίκη, ενώ ακόμα κρύβεται από όλους. Μαζί με τον Χαραλάμπη φαίνονται να είναι σε αδιέξοδο, μέχρι που αποφασίζουν ν’ αντιδράσουν…

Ο Πέτρος, αποφασισμένος να σώσει την Αλίκη από τη φυλακή, πάει στο ξενοδοχείο για να αντιμετωπίσει τον Ρήγα κατά πρόσωπο. Παλεύει μαζί του και τον απειλεί για να μην πάει να καταθέσει εναντίον της Αλίκης.

Όμως ο Ρήγας παίζει και το τελευταίο του χαρτί, αποκαλύπτοντας στον Πέτρο τη σχέση της Αλίκης με τον Άρη. Ο Πέτρος, τρελαμένος μετά τη συνάντησή του με τον Ρήγα, ρωτάει ευθέως τον Άρη αν έχει ερωτική σχέση με την Αλίκη.