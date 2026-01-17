Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα» – Τα πρώτα λόγια του δράστη στους αστυνομικούς

Στην Αστυνομική Διεύθυνση βρίσκεται ο 45χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας του 50χρονου προέδρου της κοινότητας του Λιθοβουνίου στην Αιτωλοακαρνανία, Κώστα Αλεξανδρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews, ο ίδιος ο 45χρονος επικοινώνησε με τις Αρχές δηλώνοντας την πρόθεσή του να παραδοθεί, ενώ παρέδωσε και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα».

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, νωρίτερα το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και τη στιγμή που εκείνο κινούνταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές μέσα στο όχημα. Από τα πυρά, ο 50χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει σε γκρεμό.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών Αρχών, εντοπίστηκε όπλο και στο όχημα του θύματος.

Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του ήταν πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Λιθοβουνίου Αγρινίου, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το κίνητρο της ερωτικής αντιζηλίας.