Θεσσαλονίκη: Ένταση έξω από το Ολύμπιον πριν από την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα – 6 συλλήψεις

Σύνοψη από το

  • Στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει σήμερα το βιβλίο του «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με ένταση να σημειώνεται έξω από το Ολύμπιον πριν την έναρξη της εκδήλωσης.
  • Μια ομάδα έξι ανθρώπων προσέγγισε το Ολύμπιον, πετώντας τρικάκια με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, γράφοντας «ανεπιθύμητος» και τονίζοντας ότι πρόδωσε τη Μακεδονία.
  • Οι αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παραταγμένες στο σημείο απομόνωσαν άμεσα τα έξι άτομα, τα οποία προσήχθησαν και στη συνέχεια οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

συλλήψεις Θεσσαλονίκη Τσίπρα

Στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει σήμερα το βιβλίο του «Ιθάκη», ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης υπήρξε ένταση έξω από το χώρο του Ολύμπιον, όπου πραγματοποιείται η παρουσίαση.

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης είχε εκδοθεί οδηγία απαγόρευσης συγκεντρώσεων, ωστόσο μια ομάδα έξι ανθρώπων προσέγγισε το Ολύμπιον, πέταξε τρικάκια με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, γράφοντας «ανεπιθύμητος», και τονίζοντας ότι πρόδωσε τη Μακεδονία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παραταγμένες έξω από το Ολύμπιον, απομόνωσαν άμεσα τα έξι άτομα, τα οποία προσήχθησαν, ενώ οι έξι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: 15 τροφές που καθαρίζουν τις αρτηρίες φυσικά και 5 που τις φράζουν αμέσως

Μακροζωία: Το απόλυτο τεστ που μπορεί να δείξει πόσο θα ζήσετε – Πώς να βελτιώσετε το σκορ σας

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται τον Ιανουάριο – Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του – Νησιωτικές και διεθνείς διασυνδέσεις ύψους 7,8 δισ. ευρώ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:54 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Πειραιάς: Ληστεία σε ξενοδοχείο – Συνελήφθη 17χρονος

Η ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευή (16/1) σε ξενοδοχείο στην Ακτή Δηλαβέρη, στον Πειρ...
13:30 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Ηράκλειο: Εντοπίστηκε ζωντανός ο 70χρονος που είχε εξαφανιστεί

Ζωντανός αλλά ταλαιπωρημένος, εντοπίστηκε ο 70χρονος άνδρας από το Ηράκλειο της Κρήτης, του οπ...
13:27 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα» – Τα πρώτα λόγια του δράστη στους αστυνομικούς

Στην Αστυνομική Διεύθυνση βρίσκεται ο 45χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας τ...
13:06 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Χανιά: Νέα άφιξη 158 μεταναστών νότια της Γαύδου

Σε δύο διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών κλήθηκαν να συνδράμουν οι Λι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι