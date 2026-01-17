Πέθανε ο πατριάρχης της Βιοχάλκο, Νίκος Στασινόπουλος

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πέθανε ο πατριάρχης της Βιοχάλκο, Νίκος Στασινόπουλος

Θρήνος στον επιχειρηματικό κόσμο. Πέθανε ο ισχυρός άνδρας της Βιοχάλκο, Νίκος Στασινόπουλος. Ο επιχειρηματίας που καθόρισε τον κλάδο της βιομηχανίας πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Άνθρωπος χαμηλών τόνων, απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας. Ακόμη και η αναφορά του ομίλου Βιοχάλκο σε εκείνον, είναι λιτή. Αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Νικόλαος Στασινόπουλος, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος. Ο κ. Στασινόπουλος διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Βιοχάλκο Ελληνική».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: 15 τροφές που καθαρίζουν τις αρτηρίες φυσικά και 5 που τις φράζουν αμέσως

Μακροζωία: Το απόλυτο τεστ που μπορεί να δείξει πόσο θα ζήσετε – Πώς να βελτιώσετε το σκορ σας

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται τον Ιανουάριο – Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του – Νησιωτικές και διεθνείς διασυνδέσεις ύψους 7,8 δισ. ευρώ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:14 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Γιάννης Ξυλούρης: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης το «τελευταίο αντίο» στον σπουδαίο «Ψαρογιάννη»

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πένθους, το Ηράκλειο αποχαιρέτησε τον σπουδαίο λαουτιέρη Γ...
13:54 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Πειραιάς: Ληστεία σε ξενοδοχείο – Συνελήφθη 17χρονος

Η ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευή (16/1) σε ξενοδοχείο στην Ακτή Δηλαβέρη, στον Πειρ...
13:30 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Ηράκλειο: Εντοπίστηκε ζωντανός ο 70χρονος που είχε εξαφανιστεί

Ζωντανός αλλά ταλαιπωρημένος, εντοπίστηκε ο 70χρονος άνδρας από το Ηράκλειο της Κρήτης, του οπ...
13:27 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα» – Τα πρώτα λόγια του δράστη στους αστυνομικούς

Στην Αστυνομική Διεύθυνση βρίσκεται ο 45χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι