Πέθανε ο πατριάρχης της Βιοχάλκο, Νίκος Στασινόπουλος

Θρήνος στον επιχειρηματικό κόσμο. Πέθανε ο ισχυρός άνδρας της Βιοχάλκο, Νίκος Στασινόπουλος. Ο επιχειρηματίας που καθόρισε τον κλάδο της βιομηχανίας πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Άνθρωπος χαμηλών τόνων, απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας. Ακόμη και η αναφορά του ομίλου Βιοχάλκο σε εκείνον, είναι λιτή. Αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Νικόλαος Στασινόπουλος, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος. Ο κ. Στασινόπουλος διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Βιοχάλκο Ελληνική».