Μαρία Σάκκαρη: «Ο γάμος μας με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη θα γίνει το καλοκαίρι του 2027»

  Ενόψει της πρεμιέρας στο Australian Open, η Μαρία Σάκκαρη παραχώρησε συνέντευξη στο SDNA, όπου αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή μετά τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
  Η τενίστρια αποκάλυψε ότι «ο γάμος θα γίνει το καλοκαίρι του 2027», προσθέτοντας πως δεν έχουν συζητήσει κάτι παραπάνω λόγω της αναχώρησής της για την Αυστραλία.
  Η Μαρία Σάκκαρη ξεκαθάρισε ότι δεν θα σταματήσει την καριέρα της, δηλώνοντας: «Εννοείται ότι έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε οικογένεια κάποια στιγμή, όμως προς το παρόν το έχουμε συζητήσει και έχουμε πει ότι θέλουμε να παίζω».
Ενόψει της πρεμιέρας στο Australian Open η Μαρία Σάκκαρη παραχώρησε συνέντευξη στο SDNA και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην προσωπική ζωή της μετά την αποκάλυψη του αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

«Σίγουρα ο γάμος θα γίνει το καλοκαίρι του 2027, αλλά δεν έχουμε συζητήσει τίποτα παραπάνω, διότι έγινε λίγο πριν φύγω για την Αυστραλία!», είπε η Μαρία Σάκκαρη, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα σταματήσει τότε την καριέρα της.

«Ούτε καν! Ίσα-ίσα, είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν τον σύντροφο, που με βοηθάει και με ωθεί να συνεχίσω για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η μοναξιά είναι δύσκολη… Το να είσαι με έναν άνθρωπο δίπλα σου, που πιστεύει σε εσένα κάθε μέρα είναι κάτι υπέροχο. Εννοείται ότι έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε οικογένεια κάποια στιγμή, όμως προς το παρόν το έχουμε συζητήσει και έχουμε πει ότι θέλουμε να παίζω» υποστήριξε η τενίστρια.

Σημειώνεται ότι η αποκάλυψη για τον αρραβώνα των δυο νέων έγινε από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, όταν κατά τη διάρκεια του καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα στο Κολωνάκι μετά τη Δοξολογία στην Μητρόπολη Αθηνών, ανέφερε ότι ο γιος του και η τενίστρια προγραμματίζουν τον γάμο τους.

