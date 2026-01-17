«Καμπανάκι» από την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων: Προειδοποιεί για σοβαρό θεραπευτικό κενό από την απόσυρση αντιβιοτικού από την αγορά

Σύνοψη από το

  • Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων (ΕΕΛ) επισημαίνει τους σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία από την απόσυρση του αντιβιοτικού τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη (TMP/SMX) από την αγορά.
  • «Η απουσία της τριμεθοπρίμης/σουλφομεθοξαζόλης οδηγεί στην αδυναμία χορήγησης της βέλτιστης θεραπείας για σοβαρά και δυνητικά θανατηφόρα λοιμώδη νοσήματα σε ευπαθείς ομάδες ασθενών».
  • Το TMP/SMX είναι φάρμακο εξαιρετικά χαμηλού κόστους με κρίσιμες χρήσεις σε λοιμώξεις όπως από Nocardia spp, πνευμονία από Pneumocystis jirovecii και εγκεφαλική τοξοπλάσμωση, που συνοδεύονται από υψηλή θνητότητα. Η ΕΕΛ θεωρεί απαραίτητη την επάνοδο των φαρμάκων σε εμπορική κυκλοφορία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Υγεία

αντιβιοτικό

Τους σοβαρούς κινδύνους που ανακύπτουν για τη δημόσια υγεία λόγω της πρόσφατης απόσυρσης από την αγορά του αντιβιοτικού τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη (TMP/SMX), επισημαίνει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων (ΕΕΛ). Προσθέτει ότι η απόσυρση του εν λόγω φαρμάκου, τόσο της από του στόματος, όσο και της ενδοφλέβιας μορφής του που προορίζεται για νοσοκομειακή χρήση, δημιουργεί σημαντικό θεραπευτικό κενό για την αντιμετώπιση ποικίλων σοβαρών λοιμώξεων, στις οποίες η χορήγησή του αποτελεί μοναδική και αναντικατάστατη λύση.

«Η απουσία της τριμεθοπρίμης/σουλφομεθοξαζόλης οδηγεί στην αδυναμία χορήγησης της βέλτιστης θεραπείας για σοβαρά και δυνητικά θανατηφόρα λοιμώδη νοσήματα σε ευπαθείς ομάδες ασθενών. Σε πολλές περιπτώσεις η χρήση εναλλακτικών αντιβιοτικών συνοδεύεται από χαμηλότερη αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη τοξικότητα και υψηλότερο κόστος», τονίζει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο με 230 φάρμακα που αποσύρθηκαν οριστικά από την ελληνική αγορά στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η ΕΕΛ σημειώνει ότι η TMP/SMX είναι ένα φάρμακο εξαιρετικά χαμηλού κόστους και παρουσιάζει ορισμένες κρίσιμες και/ή αναντικατάστατες χρήσεις του.

  • Λοιμώξεις από Nocardia spp οι οποίες απαντώνται σε ευπαθείς ανοσοκατεσταλμένους πληθυσμούς και για τις οποίες αποτελεί το φάρμακο εκλογής με τις εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές να απαιτούν συχνά συνδυασμούς αντιβιοτικών με αυξημένη τοξικότητα και μακρά διάρκεια νοσηλείας.
  • Πνευμονία από Pneumocystis jirovecii (PCP) σε ασθενείς με HIV/AIDS, μεταμοσχευμένους και γενικά ανοσοκατεσταλμένους για την οποία αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμμής. Επιπρόσθετα χρησιμοποιείται για τους εν λόγω πληθυσμούς και σε μακροχρόνια προφυλακτική χορήγηση για την πρόληψη της PCP, ενώ τα εναλλακτικά σχήματα είναι δυσανάλογα ακριβά και με μεγαλύτερη συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών.
  • Εγκεφαλική Τοξοπλάσμωση για την οποία χρησιμεύει ως κύρια ή εναλλακτική επιλογή θεραπείας και προφύλαξης. Η έλλειψή της της περιορίζει σε σημαντικό βαθμό τις θεραπευτικές επιλογές, αυξάνοντας τον κίνδυνο κακής έκβασης της νόσου.
  • Οι λοιμώξεις από Nocardia, η εγκεφαλική τοξοπλάσμωση και η πνευμονία από Pneumocysti jirovecii, είναι λοιμώξεις που συνοδεύονται από υψηλή θνητότητα.
  • Τοξοπλάσμωση της κύησης όπου αποτελεί αντιβιοτικό 2ης γραμμής υποκαθιστώντας το συνδυασμό πυριμεθαμίνης/σουλφαδιαζίνης, όταν δεν γίνεται ανεκτός ή όταν είναι σε έλλειψη, όπως πολύ συχνά συμβαίνει στην Ελλάδα.
  • Λοιμώξεις ουροποιητικού από ευαίσθητα μικροβιακά στελέχη. Η απουσία του φαρμάκου θα οδηγήσει σε επιτακτική υποκατάσταση με αντιβιοτικά ευρύτερου φάσματος, με άμεσες επιπτώσεις στην επιβάρυνση της μικροβιακής αντοχής που είναι και μείζον θέμα δημόσιας υγείας.

«Εν κατακλείδι, η απουσία της τριμεθοπρίμης/σουλφομεθοξαζόλης οδηγεί στην αδυναμία χορήγησης της βέλτιστης θεραπείας για σοβαρά και δυνητικά θανατηφόρα λοιμώδη νοσήματα σε ευπαθείς ομάδες ασθενών. Σε πολλές περιπτώσεις η χρήση εναλλακτικών αντιβιοτικών συνοδεύεται από χαμηλότερη αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη τοξικότητα και υψηλότερο κόστος», αναφέρει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων και θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η επάνοδος των φαρμάκων σε εμπορική κυκλοφορία.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ

 

06:00 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

