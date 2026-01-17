ΕΕ: Σήμερα οι υπογραφές με τη Mercosur για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ύστερα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων

Σύνοψη από το

  • Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur προγραμματίζουν να υπογράψουν σήμερα ιστορική -όσο κι αμφιλεγόμενη- συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, αντικείμενο διαπραγμάτευσης για πάνω από 25 χρόνια.
  • Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε πως «Πάνω από 700 εκατομμύρια άνθρωποι θα ωφεληθούν» και πως η συμφωνία θα ενισχύσει «την κυριαρχία και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ». Η ΕΕ επιδιώκει επίσης να διαφοροποιήσει τις εμπορικές της σχέσεις.
  • Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 1999, περιήλθαν όμως σε αδιέξοδο επανειλημμένα, ιδίως λόγω της εναντίωσης ευρωπαίων αγροτών. Η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΕΕ: Σήμερα οι υπογραφές με τη Mercosur για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ύστερα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων
Φωτογραφία: Unsplash

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur προγραμματίζουν να υπογράψουν αργότερα εντός της ημέρας ιστορική -όσο κι αμφιλεγόμενη- συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, αντικείμενο διαπραγμάτευσης για πάνω από 25 χρόνια.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, θα υπογράψουν τη συμφωνία στην Ασουνσιόν, πρωτεύουσα της Παραγουάης, για να γυρίσει όπως ελπίζουν η σελίδα του έπους διαπραγματεύσεων για το διατλαντικό εμπόριο.

«Πάνω από 700 εκατομμύρια άνθρωποι θα ωφεληθούν» από τη διμερή συμφωνία, διαβεβαίωσε ο κ. Κόστα, κρίνοντας πως εγγυάται «αληθινά οφέλη για τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις», θα ενισχύσει «την κυριαρχία και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ» και θα αναμορφώσει «την παγκόσμια οικονομία με βάση τις αξίες που μοιραζόμαστε».

Η ΕΕ ξεπέρασε τις διαφωνίες κάποιων χωρών μελών της, καθώς θέλει να διαφοροποιήσει τις εμπορικές σχέσεις της, εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Σκοπός είναι η οικοδόμηση «γεφυρών προς την αμοιβαία ευημερία με τους παγκόσμιους εταίρους μας», όπως το έθεσε ο κ. Κόστα.

Οι 27 και τα κράτη μέλη της Mercosur -Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη- άρχισαν διαπραγματεύσεις το 1999, που όμως περιήλθαν σε αδιέξοδο επανειλημμένα, ιδίως λόγω της εναντίωσης ευρωπαίων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λοιμωξιολόγοι: Σοβαρός κίνδυνος για ασθενείς από την απόσυρση βασικού αντιβιοτικού

Χρόνια κόπωση και θολούρα: Πότε μπορεί να οφείλονται σε έλλειψη σιδήρου

Αγρότες: Μέχρι πότε πρέπει να επιλέξετε ασφαλιστική κατηγορία στον e – ΕΦΚΑ

IRIS: Εκρηκτική άνοδος άμεσων πληρωμών την περίοδο 2020-2025 – Πώς αλλάζουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές την καθημερινότητα μ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:27 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Έλον Μασκ: Διεκδικεί «αθέμιτα κέρδη» 134 δισ. δολαρίων από την OpenAI και τη Microsoft

Ο Έλον Μασκ διεκδικεί περισσότερα από 134 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 115,45 δισεκατομμύρι...
08:53 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

WSJ: Οι χάρτες που εξηγούν γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ

Μια αρκτική νήσος που συχνά εμφανίζεται στους χάρτες ως μακρινή και απομονωμένη βρίσκεται, στη...
06:08 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: «Πολύ ελαφριά» αποκατάσταση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο αναφέρει οργανισμός παρακολούθησης κυβερνοασφάλειας

Ο εξειδικευμένος οργανισμός παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks ανακοίνωσε πως διαπι...
05:30 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Eπιχείρηση «Αντοχή» των Ευρωπαίων, ενώ ο Τραμπ απειλεί με δασμούς όσους αντιτίθενται

Εκνευρισμένος από τις διεθνείς αντιδράσεις σχετικά με τη Γροιλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι