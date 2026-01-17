Μητσοτάκης: Δεν έχει κλειδώσει η ημερομηνία για τη συνάντηση με Ερντογάν – Είπε μια χοντράδα ο Έντι Ράμα, νομίζω το κατάλαβε

Σύνοψη από το

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» ως μια μέρα ελπίδας και αυτοπεποίθησης, τονίζοντας ότι είναι η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Μπελαρά που θα πάρουμε. Αποτελεί σύμβολο ισχυρής Ελλάδας και «απαραίτητη επένδυση ώστε όλες και όλοι να αισθανόμαστε ασφαλείς».
  • Για τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η ημερομηνία δεν έχει κλειδώσει, αλλά ευελπιστεί να είναι στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Η Ελλάδα προσέρχεται στις συζητήσεις για την οριοθέτηση της θαλάσσιας ζώνης, απαιτώντας από την Τουρκία να αποστεί από ανυπόστατες διεκδικήσεις.
  • Ερωτηθείς για τον Έντι Ράμα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι «είπε μια χοντράδα» και «νομίζω το κατάλαβε», τονίζοντας πως η πορεία της Αλβανίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα. Χαρακτήρισε τη δήλωση άστοχη και πρότεινε «καλύτερα να την αφήσουμε πίσω μας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στον Alpha, αναφερόμενος στην άφιξης της φρεγάτας «Κίμων» είπε πως ήταν μια μέρα όμορφη, ελπίδας και αυτοπεποίθησης.

Υπενθύμισε ότι είναι η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Μπελαρά που θα πάρουμε και αποτελεί σύμβολο ισχυρής Ελλάδας. «Απαραίτητη επένδυση ώστε όλες και όλοι να αισθανόμαστε ασφαλείς και η χώρα μας να είναι πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή», τόνισε, σημειώνοντας ότι έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Μιλάμε για τα F-35 της θάλασσας», ανέφερε και δήλωσε πως του έκανε εντύπωση το καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Για τα περί συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι η ημερομηνία δεν έχει κλειδώσει. «Ευελπιστούμε ότι θα είναι στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου», τόνισε.

«Η Ελλάδα προσέρχεται στις συζητήσεις για το ένα και μόνο ζήτημα, η οριοθέτηση της θαλάσσιας ζώνης. Θα πρέπει η Τουρκία να αποστεί από μια σειρά διεκδικήσεων οι οποίες είναι παντελώς ανυπόστατες», σημείωσε.

«Και να διαφωνούμε αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε διαρκώς στα κόκκινα», πρόσθεσε ενώ αναφέρθηκε και στο πλαίσιο συνεργασίας σε θέματα όπως το μεταναστευτικό.

«Εγώ θα πάω στην Τουρκία ως επικεφαλής υπουργικής αντιπροσωπείας για να συζητήσουμε και τα μεγάλα και τα επί μέρους κάθε υπουργού», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τον Έντι Ράμα είπε ότι μερικές φορές του ξεφεύγουν πράγματα που δεν πρέπει να τα λέει. «Είπε μια χοντράδα. Νομίζω το κατάλαβε. Ξέρει ότι και η πορεία της Αλβανίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα. Κρατώ τη διόρθωση. Ήταν άστοχη δήλωση. Καλύτερα να την αφήσουμε πίσω μας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λοιμωξιολόγοι: Σοβαρός κίνδυνος για ασθενείς από την απόσυρση βασικού αντιβιοτικού

Χρόνια κόπωση και θολούρα: Πότε μπορεί να οφείλονται σε έλλειψη σιδήρου

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά αύριο τα καταστήματα – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Εφορία: Στο τέλος Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία για την τακτοποίηση «παλιών» εκκρεμοτήτων – Ποιες αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:01 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης για Ανεστίδη: Για το 1 λεπτό δημοσιότητας κάποιοι καταφεύγουν σε ακρότητες

Το βίντεο με τις ύβρεις του αγροτοσυνδικαλιστή, Κώστα Ανεστίδη εναντίον του, σχολίασε ο Πρωθυπ...
10:26 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν έχω πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα στους αγρότες

«Δεν έχω καμία πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα από αυτά που μας επιτρέπουν τα δημοσιονομικ...
08:46 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Αλέξης Τσίπρας: Το μεσημέρι η παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη – Οι βασικοί άξονες της ομιλίας του

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας για την παρουσίαση του βιβλίου ...
23:30 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Άδωνις Γεωργιάδης για την επίσκεψή του στο «Γ. Γεννηματάς»: Την ώρα που μου επιτίθενται οι συνδικαλιστές της Αριστεράς, μία ασθενής είναι ευχαριστημένη από την δουλειά μου

Βίντεο από την επίσκεψή του στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» δημοσίευσε ο υπουργός Υγείας,...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι