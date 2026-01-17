Μητσοτάκης: Δεν έχει κλειδώσει η ημερομηνία για τη συνάντηση με Ερντογάν – Είπε μια χοντράδα ο Έντι Ράμα, νομίζω το κατάλαβε

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στον Alpha, αναφερόμενος στην άφιξης της φρεγάτας «Κίμων» είπε πως ήταν μια μέρα όμορφη, ελπίδας και αυτοπεποίθησης.

Υπενθύμισε ότι είναι η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Μπελαρά που θα πάρουμε και αποτελεί σύμβολο ισχυρής Ελλάδας. «Απαραίτητη επένδυση ώστε όλες και όλοι να αισθανόμαστε ασφαλείς και η χώρα μας να είναι πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή», τόνισε, σημειώνοντας ότι έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Μιλάμε για τα F-35 της θάλασσας», ανέφερε και δήλωσε πως του έκανε εντύπωση το καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Για τα περί συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι η ημερομηνία δεν έχει κλειδώσει. «Ευελπιστούμε ότι θα είναι στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου», τόνισε.

«Η Ελλάδα προσέρχεται στις συζητήσεις για το ένα και μόνο ζήτημα, η οριοθέτηση της θαλάσσιας ζώνης. Θα πρέπει η Τουρκία να αποστεί από μια σειρά διεκδικήσεων οι οποίες είναι παντελώς ανυπόστατες», σημείωσε.

«Και να διαφωνούμε αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε διαρκώς στα κόκκινα», πρόσθεσε ενώ αναφέρθηκε και στο πλαίσιο συνεργασίας σε θέματα όπως το μεταναστευτικό.

«Εγώ θα πάω στην Τουρκία ως επικεφαλής υπουργικής αντιπροσωπείας για να συζητήσουμε και τα μεγάλα και τα επί μέρους κάθε υπουργού», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τον Έντι Ράμα είπε ότι μερικές φορές του ξεφεύγουν πράγματα που δεν πρέπει να τα λέει. «Είπε μια χοντράδα. Νομίζω το κατάλαβε. Ξέρει ότι και η πορεία της Αλβανίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα. Κρατώ τη διόρθωση. Ήταν άστοχη δήλωση. Καλύτερα να την αφήσουμε πίσω μας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ