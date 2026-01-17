Χαλκίδα: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στην 13χρονη που πέθανε από πολυοργανική ανεπάρκεια

  • Η Χαλκίδα θρηνεί τον πρόωρο χαμό της 13χρονης Κάτιας, η οποία άφησε πίσω της ένα κενό τόσο στην οικογένειά της όσο και στη σχολική κοινότητα.
  • Η εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Κοιμητήριο Χαλκίδας.
  • Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση, με δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης να καταφθάνουν στην οικογένειά της. Η Διευθύντρια του Ειδικού Νηπιαγωγείου Χαλκίδας αποχαιρέτησε τη μαθήτριά της, τονίζοντας ότι «το χαμόγελο, η καλοσύνη και η ξεχωριστή της παρουσία θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη του σχολείου».
Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Κοιμητήριο Χαλκίδας, όπου συγγενείς, φίλοι, εκπαιδευτικοί και συμμαθητές θα της πουν το τελευταίο αντίο, αναφέρει το evima.gr.

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση, με δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης να καταφθάνουν στην οικογένειά της από όσους θέλησαν να εκφράσουν τη θλίψη και τη στήριξή τους.

Η Διευθύντρια του Ειδικού Νηπιαγωγείου Χαλκίδας, Ζαχαρένια Καραθανάση, αποχαιρέτησε τη μαθήτριά της με λόγια αγάπης, τονίζοντας ότι «το χαμόγελο, η καλοσύνη και η ξεχωριστή της παρουσία θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη του σχολείου».

Παράλληλα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας, σε ανακοίνωσή του, χαρακτήρισε την Κάτια «φωτεινή ψυχή» και «γενναία μαχήτρια», υπογραμμίζοντας την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπισε τις δυσκολίες της ζωής και την αφοσίωση της οικογένειάς της που στάθηκε αμέριστα στο πλευρό της.

Η Κάτια μπορεί να έφυγε νωρίς, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όμως το παράδειγμά της, η αγάπη που μοίρασε και η δύναμη που ενέπνευσε θα παραμείνουν ζωντανά στη μνήμη όλων, καταλήγει το τοπικό Μέσο Ενημέρωσης.

 

10:57 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

