Μινεσότα: Δικαστής θέτει όρια στις ενέργειες της ICE απέναντι σε διαδηλωτές – Περιορίζει ψεκασμούς με σπρέι και προσαγωγές

  Ομοσπονδιακή δικαστής στη Μινεσότα διέταξε την Παρασκευή περιορισμούς στις ενέργειες πρακτόρων της ICE απέναντι σε διαδηλωτές στην πολιτεία, έπειτα από εβδομάδες κλιμακούμενης έντασης.
  Η δικαστής Κάθριν Μενέντεζ διέταξε τους πράκτορες να μην προβαίνουν σε αντίποινα εις βάρος ειρηνικών διαδηλωτών, να μην χρησιμοποιούν σπρέι πιπεριού και να σταματήσουν τις προσαγωγές, εκτός αν παρεμποδίζεται βίαια το έργο τους.
  Η απόφαση αυτή απορρέει από αγωγή που κατέθεσαν ακτιβιστές, οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι πράκτορες της ICE παραβίασαν τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.
Μινεσότα: Δικαστής θέτει όρια στις ενέργειες της ICE απέναντι σε διαδηλωτές – Περιορίζει ψεκασμούς με σπρέι και προσαγωγές
Φωτογραφία: AP

Μια δικαστική απόφαση που έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μινεσότα θέτει νέους περιορισμούς στη δράση των ομοσπονδιακών πρακτόρων της υπηρεσίας ICE απέναντι σε διαδηλωτές, επιχειρώντας να χαράξει σαφή όρια ανάμεσα στην επιβολή του νόμου και το δικαίωμα στη διαμαρτυρία.

Ομοσπονδιακή δικαστής στη Μινεσότα διέταξε την Παρασκευή περιορισμούς στις ενέργειες πρακτόρων της ICE απέναντι σε διαδηλωτές στην πολιτεία, έπειτα από εβδομάδες κλιμακούμενης έντασης στους δρόμους.

Φωτογραφία: AP

Η δικαστής Κάθριν Μενέντεζ, του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου της Μινεσότα, διέταξε τους πράκτορες που συμμετέχουν στην «Operation Metro Surge» να μην προβαίνουν σε αντίποινα εις βάρος ανθρώπων που συμμετέχουν σε «ειρηνική και μη παρεμποδιστική διαμαρτυρία», να μην χρησιμοποιούν σπρέι πιπεριού ή άλλα «εργαλεία διάλυσης πλήθους» και να σταματήσουν τις προσαγωγές και τους ελέγχους σε οχήματα διαδηλωτών, εφόσον δεν «παρεμποδίζουν ή δεν παρεμβαίνουν βίαια» στο έργο των ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Φωτογραφία: AP

Η προσωρινή διαταγή θα παραμείνει σε ισχύ, όπως έγραψε η Μενέντεζ, έως ότου ολοκληρωθεί η αποστολή ή έως ότου οι συνθήκες καταστούν τέτοιες που να μην είναι πλέον αναγκαία.

Η δικαστής ανέφερε ότι η ομοσπονδιακή επιχείρηση ξεκίνησε στη Μινεσότα στις 4 Δεκεμβρίου.

Η απόφαση αυτή απορρέει από αγωγή στις 17 Δεκεμβρίου που κατέθεσαν ακτιβιστές, οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι πράκτορες της ICE παραβίασαν τα δικαιώματά τους. Η αγωγή δηλαδή είχε κατατεθεί πριν από τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη, στις 7 Ιανουαρίου, από ομοσπονδιακό πράκτορα.

Φωτογραφία: AP

Σύμφωνα με την απόφαση, οι ενάγοντες υπέστησαν συλλήψεις, κρατήσεις και ψεκασμούς με σπρέι πιπεριού, ενώ στράφηκαν και πυροβόλα όπλα εναντίον τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η Τρίσια ΜακΛάφλιν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε σε ανακοίνωσή της σε απάντηση στη δικαστική εντολή ότι «το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας λαμβάνει τα κατάλληλα και συνταγματικά μέτρα για να διατηρήσει το κράτος δικαίου και να προστατεύσει τους αξιωματικούς και το κοινό από επικίνδυνους ταραχοποιούς».

Φωτογραφία: AP

Ανέφερε ότι οι πράκτορες έχουν δεχθεί επιθέσεις, ότι εναντίον τους εκτοξεύθηκαν πυροτεχνήματα και ότι σκίστηκαν τα λάστιχα των οχημάτων τους. Πρόσθεσε ότι, παρά τις «σοβαρές απειλές», οι πράκτορες «ακολούθησαν την εκπαίδευσή τους και χρησιμοποίησαν την ελάχιστη αναγκαία βία για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, το κοινό και την ομοσπονδιακή περιουσία».

Η ΜακΛάφλιν δεν διευκρίνισε αν το υπουργείο σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Κάτοικοι της Μινεσότα συγκρούονται με ομοσπονδιακούς πράκτορες από τα τέλη του 2025, όταν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ξεκίνησε εκστρατεία επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας με την ονομασία Operation Metro Surge. Η εντολή της Μενέντεζ ισχύει μόνο για ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεσότα που συμμετέχουν σε αυτή την εκστρατεία.

Φωτογραφία: AP

Η δικαστής διευκρίνισε στην απόφασή της ότι «η δικαστική εντολή δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση τους εναγόμενους να συνεχίσουν να επιβάλλουν τη μεταναστευτική νομοθεσία».

Η εντολή δεν περιλάμβανε ρητές προστασίες για την καταγραφή των ενεργειών των πρακτόρων ούτε άλλες προβλέψεις που ζητούσαν οι ενάγοντες.

Φωτογραφία: Reuters

Η υπόθεση αποτελεί την πιο πρόσφατη σε μια σειρά νομικών προκλήσεων σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ άλλων στην Καλιφόρνια, το Ιλινόις και την Ουάσινγκτον, όπου οργανώσεις για τα πολιτικά και μεταναστευτικά δικαιώματα έχουν επιχειρήσει να περιορίσουν τις τακτικές των ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει την καταστολή της μετανάστευσης σε μια προσπάθεια να συλλάβει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που, όπως έχουν δηλώσει αξιωματούχοι της, βρίσκονται παράνομα στη χώρα και είναι εγκληματίες.

Από πέρυσι ξεκίνησε επιχειρήσεις υψηλού προφίλ για τη σύλληψη μεταναστών στο Σαν Ντιέγκο, το Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη και άλλες μεγάλες πόλεις, καθώς ο Τραμπ ασκεί πιέσεις στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και στις υπηρεσίες του, συμπεριλαμβανομένης της ICE, να παρουσιάζουν μεγάλα νούμερα συλλήψεων.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε στο Truth Social ότι θα επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης αν οι ηγέτες της Μινεσότα δεν ελέγξουν τους διαδηλωτές, τους οποίους χαρακτήρισε «επαγγελματίες υποκινητές» και «στασιαστές» και τους οποίους κατηγόρησε ότι επιτίθενται σε αξιωματικούς και πράκτορες της ICE.

Την Παρασκευή έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση Τραμπ άνοιξε ποινική έρευνα σε βάρος του κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, και του δημάρχου της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, για το αν συνωμότησαν με σκοπό να παρεμποδίσουν ομοσπονδιακούς πράκτορες. Τόσο ο Γουόλς όσο και ο Φρέι χαρακτήρισαν την έρευνα εργαλειοποίηση της εξουσίας επιβολής του νόμου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, διαδηλωτές συγκεντρώνονται σε μικρές ομάδες αλλά και σε μεγάλα πλήθη, φωνάζοντας στους πράκτορες να φύγουν από τη Μινεσότα.

Με πληροφορίες από: New York Times, NBC News

