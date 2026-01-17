Τραμπ: Διόρισε τους Τόνι Μπλερ, Στιβ Γουίτκοφ, Τζάρεντ Κούσνερ και Μάρκο Ρούμπιο στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Τραμπ: Διόρισε τους Τόνι Μπλερ, Στιβ Γουίτκοφ, Τζάρεντ Κούσνερ και Μάρκο Ρούμπιο στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Φωτογραφία: Reuters

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε χθες Παρασκευή, με ανακοίνωση των υπηρεσιών του στον Λευκό Οίκο, μέρος της σύνθεσης του λεγόμενου Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, στο οποίο θα προεδρεύει ο ίδιος, και θα έχει μέλη, μεταξύ άλλων, τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ.

Ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, ονομάστηκε επίσης μέλος, όπως και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου, ή ακόμη ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάγκα.

Τον κατάλογο των επτά προσωπικοτήτων -συμπεριλαμβανομένων επτά Αμερικανών- που συγκροτούν αυτό που ο Λευκός Οίκος βάφτισε «ιδρυτικό εκτελεστικό συμβούλιο», συμπληρώνουν ο Μαρκ Ρόουαν, δισεκατομμυριούχος, επικεφαλής του ταμείου επενδύσεων Apollo Global Management, και ο Ρόμπερτ Γκέιμπριελ, ακόμη ένας σύμβουλος του προέδρου Τραμπ.

Το καθένα από τα πρόσωπα αυτά θα «επιβλέπει συγκεκριμένο τομέα», που χαρακτηρίζεται «αναγκαίος για τη σταθεροποίηση και την επιτυχία της Γάζας μακροπρόθεσμα», συμπεριλαμβανομένων «της δημιουργίας κυβερνητικών δομών, περιφερειακών σχέσεων, της ανοικοδόμησης, της ελκυστικότητας για επενδύσεις, της χρηματοδότησης σε μεγάλη κλίμακα και της κινητοποίησης κεφαλαίων», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχόταν -με τη συνήθη ροπή του στην υπερβολή- το «πιο σπουδαίο και πιο περίβλεπτο» συμβούλιο που «σχηματίστηκε ποτέ».

Ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, που προοριζόταν για σημαντικό ρόλο, θα αναλάβει τελικά ύπατος αντιπρόσωπος για τη Γάζα, σημείωσε ακόμη η αμερικανική προεδρία. Ενώ ο Αμερικανός στρατηγός Τζάσπερ Τζέφερς θα αναλάβει τη διοίκηση της λεγόμενης Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ΔΔΣ), που προβλέπεται να αναπτυχθεί στον παλαιστινιακό θύλακο.

Η ανάπτυξη της δύναμης, όπως προέβλεπε το σχέδιο Τραμπ τουλάχιστον, θα επιτρέψει να επιβληθεί η τάξη στη Λωρίδα της Γάζας και να εκπαιδευτούν μονάδες της παλαιστινιακής αστυνομίας.

«Ανοικοδόμηση»

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου συνέπεσε με την έναρξη των εργασιών παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής που σχηματίστηκε πρόσφατα για να κυβερνήσει προσωρινά τη Λωρίδα της Γάζας και θα εργάζεται υπό την επίβλεψη του συμβουλίου αυτού.

Το έργο της ανοικοδόμησης θα «βασιστεί ουσιαστικά» στο αιγυπτιακό και αραβοϊσλαμικό σχέδιο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιτροπής, τον Αλί Σάαθ, μηχανικό και πρώην υφυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής, που παραχώρησε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο al-Qahera News, το οποίο φέρεται να βρίσκεται κοντά στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών.

Το συγκεκριμένο σχέδιο υιοθετήθηκε τον Μάρτιο του 2025, με την υποστήριξη ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, σε αντίδραση στο σχέδιο που είχε προτείνει την εποχή ο κ. Τραμπ και προέβλεπε οι ΗΠΑ να πάρουν «τον έλεγχο» του παλαιστινιακού θυλάκου και να τον μετατρέψουν στη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», αφού θα έδιωχναν προηγουμένως τους παλαιστίνιους κατοίκους.

Στο πεδίο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε βομβαρδισμούς προχθές Πέμπτη, σε ανταπόδοση για πυρά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εναντίον μελών του στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, κάτι που χαρακτήρισε «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Σε δική της ανακοίνωση η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ πως προχώρησε σε «νέα παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός με αυτές τις επιδρομές, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ με βάση το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός υπό πίεση των ΗΠΑ προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς -το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ενίσταται-, την προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας και την ανάπτυξη της ΔΔΣ. Το σχέδιο Τραμπ ενστερνίστηκε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Νοέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

