Η Ελλάδα εξοπλίζει τον Λίβανο: Έστειλε τεθωρακισμένα, ακολουθούν και ελικόπτερα – Δείτε φωτογραφίες

Επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει το enikos.gr τον περασμένο Ιούλιο, η Ελλάδα στέλνει στον Λίβανο τεθωρακισμένα για την προστασία των Χριστιανών. Θα ακολουθήσει δεύτερη αποστολή με ελικόπτερα από το απόθεμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στις 18 Ιουλίου 2025, ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε τον Λίβανο, στον απόηχο των επιθέσεων εναντίον χριστιανικών πληθυσμών, αλλά και του μακελειού που σημειώθηκε στον ιερό ναό του Προφήτη Ηλία, στην Ντουέιλα.

Τον υπουργό Εθνικής Άμυνας υποδέχθηκε στη Βηρυτό ο ομόλογός του, Michel Menassah.

Την προστασία των ελληνορθόδοξων πληθυσμών είχε την ευκαιρία να συζητήσει και κατά τη συνάντησή του με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Λιβάνου, Δρ. Tarek Mitri, ενώ έγινε δεκτός και από τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Joseph Aoun, παρουσία του υπουργού Άμυνας, Michel Menassah.

«Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι έτοιμες και θα στηρίξουν τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Νίκος Δένδιας, τονίζοντας: «Μία είναι η βασική αιτία, προϋπόθεση και στόχευση: η προστασία των ελληνορθόδοξων πληθυσμών, η οποία αποτελεί κύριο στόχο της ελληνικής κυβέρνησης».

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά στη Βηρυτό στρατιωτικού υλικού, το οποίο αποτελεί δωρεάν παραχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία του Λιβάνου. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Εξωτερικών και σε συντονισμό με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, στο πλαίσιο των δράσεων αμυντικής διπλωματίας της χώρας μας.

Συγκεκριμένα, αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού μετέφερε 13 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) Μ113, 10 οχήματα γενικής χρήσης STEYR 680M 2½ τόνων, καθώς και υλικά – ανταλλακτικά για την υποστήριξή τους, στον λιμένα της Βηρυτού, όπου και διατέθηκαν στις αρχές του Λιβάνου.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν περίπου 3.500 οχήματα ΤΟΜΠ Μ113Α1/-Α2, καθώς και εξειδικευμένες εκδόσεις τους.

Επιπλέον, θα ακολουθήσει η δωρεάν παραχώρηση στον Λίβανο τεσσάρων ελικοπτέρων γενικής χρήσης UH-1H Huey, μαζί με μεγάλο απόθεμα ανταλλακτικών.

Η Αεροπορία Στρατού διαθέτει αυτή τη στιγμή 56 ελικόπτερα αυτού του τύπου, τα οποία οδεύουν προς συνολική αντικατάσταση τα προσεχή χρόνια, δεδομένου ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν παραγγείλει 35 ελικόπτερα UH-60M Black Hawk από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πρώτα «Μαύρα Γεράκια» αναμένεται να προσγειωθούν στην Ελλάδα το 2027.