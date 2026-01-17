Σαν σήμερα 17 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1817: Ο Ιωάννης Καποδίστριας γίνεται Ελβετός πολίτης, σε αναγνώριση της συμβολής του στη δημιουργία του ομοσπονδιακού συστήματος της Ελβετίας.

Οι πολιτικές αντιθέσεις μεταξύ των επαναστατημένων Ελλήνων εκφράζονται με την παρουσία δύο κυβερνήσεων: Η μία έχει την έδρα της στην Τρίπολη υπό τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και η άλλη στο Κρανίδι υπό τον Γεώργιο Κουντουριώτη.

Οι Αμερικανοί καλλιεργητές ζάχαρης καταλύουν τη μοναρχία στη Χαβάη, όταν εξαναγκάζουν σε παραίτηση τη βασίλισσα Λιλιουοαλάνι.

Ο Ποπάι κάνει το ντεμπούτο του σε δεύτερο ρόλο, σε μία σειρά κόμικς που δημοσιεύει η εφημερίδα της Νέας Υόρκης «Evening Journal».

Αγωνίζεται για πρώτη φορά σε ηλικία 17 ετών ο διάσημος Αμερικανός πυγμάχος Μοχάμεντ Άλι, τότε ονομαζόταν ακόμα Κάσιους Κλέι, ανήμερα των γενεθλίων του. Αντίπαλος του είναι Μπένζαμιν Τζάκσονγουόρλντ.

1970 : Οι Doors δίνουν σειρά συναυλιών στη Νέα Υόρκη. Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για το άλμπουμ τους «Absolutely Live».

1991 : Αρχίζει η επιχείρηση «Καταιγίδα της Ερήμου», κατά την οποία οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους επιτίθενται εναντίον του Ιράκ, που έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Κουβέιτ. Το ίδιο βράδυ, το Ιράκ εκτοξεύει οκτώ πυραύλους Σκουντ εναντίον του Ισραήλ.

1999 : Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν εισηγείται την αποχώρηση των ειρηνευτικών δυνάμεων από την Ανγκόλα

: Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν εισηγείται την αποχώρηση των ειρηνευτικών δυνάμεων από την Ανγκόλα 2013: Ο νεαρός Πακιστανικής καταγωγής Σαχζάτ Λουκμάν δολοφονήθηκε από μέλη της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Γεννήσεις

1798: Αύγουστος Κοντ, Γάλλος διανοούμενος, που θεωρείται ο ιδρυτής της επιστήμης της κοινωνιολογίας. (Θαν. 5/9/1857)

Άντον Τσέχοφ, Ρώσος θεατρικός συγγραφέας. («Ο Βυσσινόκηπος», «Θείος Βάνιας», «Τρεις Αδελφές») (Θαν. 2/7/1904)

Αλ Καπόνε, Αμερικανός κακοποιός

Μοχάμεντ Άλι, Αμερικανός πυγμάχος

1962 : Τζιμ Κάρεϊ, Καναδός ηθοποιός, με σπουδαία καριέρα στο Χόλιγουντ. («Ο Κατεργάρης των Χριστουγέννων»)

: Τζιμ Κάρεϊ, Καναδός ηθοποιός, με σπουδαία καριέρα στο Χόλιγουντ. («Ο Κατεργάρης των Χριστουγέννων») 1964: Μισέλ Ομπάμα, Πρώτη Κυρία των Η.Π.Α.

Θάνατοι