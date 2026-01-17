Νέα Υόρκη: Νεκρή σε τροχαίο με εγκατάλειψη στο Μπρούκλιν η πρώην παιδική σταρ του Nickelodeon, Κιάνα Άντεργουντ

Νέα Υόρκη: Νεκρή σε τροχαίο με εγκατάλειψη στο Μπρούκλιν η πρώην παιδική σταρ του Nickelodeon, Κιάνα Άντεργουντ

Θύμα τροχαίου δυστυχήματος με εγκατάλειψη έπεσε το πρωί της Παρασκευής στο Μπρούκλιν η Κιάνα Άντεργουντ, πρώην παιδική σταρ του Nickelodeon, η οποία σκοτώθηκε όταν παρασύρθηκε από όχημα και σύρθηκε για περίπου ένα τετράγωνο, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Η 33χρονη Άντεργουντ διέσχιζε τη διασταύρωση των οδών Watkins Street και Pitkin Avenue στη συνοικία Μπράουνσβιλ, γύρω στις 6:50 το πρωί (τοπική ώρα, 13:50 ώρα Ελλάδας), όταν χτυπήθηκε από ένα μαύρο SUV μάρκας Ford, το οποίο κινούνταν δυτικά στην Pitkin Avenue. Το όχημα δεν σταμάτησε μετά τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με βίντεο που εξασφάλισε η New York Post, το αυτοκίνητο συνέχισε να κινείται για περίπου ένα τετράγωνο, πριν το σώμα της γυναίκας πέσει στο δρόμο. Η Άντεργουντ εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στη διασταύρωση των οδών Osborn Street και Pitkin Avenue, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου.

Η Κιάνα Άντεργουντ είχε γίνει γνωστή από τη συμμετοχή της στην τελευταία σεζόν της δημοφιλούς κωμικής εκπομπής «All That» το 2005, δίπλα σε ονόματα όπως η Αμάντα Μπάινς, ο Νικ Κάνον και ο Κίναν Τόμπσον. Είχε επίσης ενσαρκώσει τη Φούξια Γκλόβερ, ξαδέλφη του βασικού χαρακτήρα στη σειρά του Nickelodeon «Little Bill», που προβλήθηκε από το 1999 έως το 2004.

Παράλληλα, είχε συμμετάσχει στην ταινία «The 24 Hour Woman», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Sundance, καθώς και στο σατιρικό φιλμ «Death of a Dynasty», με πρωταγωνιστή τον Κέβιν Χαρτ. Στο θέατρο, είχε περιοδεύσει για έναν χρόνο με την πρώτη εθνική περιοδεία του μιούζικαλ «Hairspray», ενσαρκώνοντας τον ρόλο της μικρής Ινέζ.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο συνεχίζονται από τις αρχές της Νέας Υόρκης.

04:42 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

03:45 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

03:30 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

03:15 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

