Mήνυση από μητέρα παιδιού του Έλον Μασκ κατά της xAI για deepfake φωτογραφία της με μπικίνι μέσω Grok

Η Ashley St Clair, μητέρα ενός από τα 13 παιδιά του Έλον Μασκ , μήνυσε την εταιρεία του xAI για σεξουαλικά άσεμνες φωτογραφίες deepfake που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι μέσω της εφαρμογής Grok η κα St Clair εμφανίζεται «με στρινγκ μπικίνι καλυμμένο με σβάστικες, ενώ είναι Εβραία».

Στην αγωγή που κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη αναφέρεται ότι «χρήστες του Χ ξέθαψαν φωτογραφίες της St Clair πλήρως ντυμένης σε ηλικία 14 ετών και ζήτησαν από την Grok να την γδύσει και να της φορέσει ένα μπικίνι», ενώ οι εικόνες που δημιουργήθηκαν ήταν «de facto μη συναινετικές». H 27χρονη συγγραφέας και πολιτική σχολιάστρια, ισχυρίστηκε ότι αυτόν τον μήνα η Grok δημιούργησε και διένειμε «σεξουαλικά κακοποιητικό και ταπεινωτικό deepfake περιεχόμενο κατόπιν αιτήματος χρηστών, ακόμη και αφού ενημέρωσε δημόσια την Grok ότι δεν συναίνεσε να γδυθεί ψηφιακά».

Η «απάντηση» του Μασκ

Σε απάντηση στις καταγγελίες έγγραφο από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης η εταιρεία xAI ζητά αποζημίωση 75.000 δολαρίων γιατί «σύμφωνα με τους όρους παροχής υπηρεσιών της xAI, η St. Clair ήταν υποχρεωμένη να απευθυνθεί για διαφορές με την xAI LLC και των θυγατρικών της αποκλειστικά στα δικαστήρια της κομητείας Tarrant του Τέξας και έτσι παραβίασε τους όρους παροχής υπηρεσιών της καταθέτοντας την αγωγή της στη Νέα Υόρκη».

΄Επειτα από παγκόσμιες αντιδράσεις για τη δημιουργία σεξουαλικοποιημένων εικόνων γυναικών και παιδιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες οδήγησαν σε απαγορεύσεις, έρευνες και προειδοποιήσεις από κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, η Grok του Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέπει πλέον την επεξεργασία φωτογραφιών πραγματικών προσώπων με σκοπό την απεικόνισή τους με αποκαλυπτικά ρούχα σε χώρες όπου κάτι τέτοιο παραβιάζει τη νομοθεσία.

Την Παρασκευή, η εφημερίδα The Guardian έγραψε ότι η αυτόνομη εφαρμογή Grok χρησιμοποιείται ακόμα για τη δημιουργία σεξουαλικών deepfake φωτογραφιών πραγματικών ανθρώπων και τη δημοσίευσή τους στο X «χωρίς καμία ένδειξη ότι υπόκειται σε εποπτεία».

Πηγή: BBC