Αντιπαράθεση Καρυστιανού με τον δικηγόρο της: Με απέλυσε μέσω Γρατσία ενώ ήμουν σε δίκη για τα Τέμπη – Του το είχα πει από τον Δεκέμβριο

  • Έντονη ήταν η αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού στη δήλωση του δικηγόρου Δημήτρη Σκαρίπα, ο οποίος ανέφερε ότι πληροφορήθηκε τηλεφωνικά τη λήξη της συνεργασίας τους.
  • Ο κ. Σκαρίπας δήλωσε ότι η ανάκληση της εντολής του γνωστοποιήθηκε «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ και αντιδεοντολογικώς από τη συνάδελφο κ. Μαρία Γρατσια στις 9:01πμ της 12/1/2026 και ενώ βρισκόμουν ήδη στην αίθουσα του Μονομ.Πλημμελειοδικειου Λάρισας».
  • Η Μαρία Καρυστιανού απάντησε πως η συνεργασία τους «έληξε στα μέσα Δεκεμβρίου 2025, όπως του δήλωσα ξεκάθαρα σε συνομιλία που επεδίωξα μαζί του», χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του ανακριβείς.
Έντονη ήταν η αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού στη δήλωση του δικηγόρου Δημήτρη Σκαρίπα, ο οποίος ανέφερε ότι πληροφορήθηκε τηλεφωνικά από τη δικηγόρο Μαρία Γρατσία τη λήξη της συνεργασίας τους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο ίδιος δεν αμειβόταν από την Καρυστιανού και πως συνεχίζει σταθερά τον αγώνα για τη δικαίωση των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.

Η Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτησή της στο X το βράδυ της Παρασκευής (16/1/26), έδωσε τη δική της απάντηση, υποστηρίζοντας ότι όσα αναφέρει ο δικηγόρος στη δήλωσή του είναι ανακριβή.

«Με αφορμή την ατυχή ανακοίνωση του κ. Σκαρίπα, δικηγόρου, τον οποίο μου είχε συστήσει η πληρεξούσια δικηγόρος μου, κ. Γρατσία, για παροχή πρόσθετης υποστήριξης, η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε παρά τα πολλά νομικά ζητήματα που κλήθηκα να αντιμετωπίσω και αναδείξω στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθότι η συνδρομή του περιορίστηκε σε 3 ή 4 παραστάσεις για δίκες που είναι ακόμη σε εξέλιξη, δηλώνω ότι ακόμη και αυτή η υποτυπώδης μεταξύ μας συνεργασία έληξε στα μέσα Δεκεμβρίου 2025, όπως του δήλωσα ξεκάθαρα σε συνομιλία που επεδίωξα μαζί του» έγραψε η Μαρία Καρυστιανού.

Στη συνέχεια, η ίδια τόνισε: «Όσα λοιπόν αναφέρει στη δήλωσή του είναι ανακριβή και γι’ αυτό αποκρούστηκαν άμεσα, ακριβώς διότι “προβλημάτισαν” οι λόγοι αυτής της “ξαφνικής” προβολής τους».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του κ. Σκαρίπα

«Επειδή έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που εμπεριέχουν παραπληροφόρηση, θεωρώ υποχρέωση μου να δηλώσω τα παρακάτω. Είναι αληθές το γεγονός της διακοπής της ιδίοις εξόδοις ΝΟΜΙΚΗΣ μου συνεισφοράς με την κ. Μαρία Καρυστιανού.

Ψευδώς όμως αναφέρεται ότι έλαβα επιστολή διακοπής της ως άνω συνεργασίας. Η ανάκληση της εντολής μου γνωστοποιήθηκε ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ και αντιδεοντολογικώς από τη συνάδελφο κ. Μαρία Γρατσια στις 9:01πμ της 12/1/2026 και ενώ βρισκόμουν ήδη στην αίθουσα του Μονομ.Πλημμελειοδικειου Λάρισας , στην 7η κατά σειρά Συνεδρίαση αυτού, για τα υπεξαχθέντα videos.

Δεν θα σχολιάσω την συγκυρία αυτής της ανάκλησης.

Παραμένω σταθερός στον Αγώνα για την δικαίωση των Συγγενών των Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, αγώνα στον οποίο κατά γενική ομολογία έχω συμβάλει και θα συνεχίσω, ως δικηγόρος χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιδίωξη».

00:02 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

