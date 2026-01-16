Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση συγκεντρώσεων το Σάββατο σε Αριστοτέλους και κέντρο λόγω της παρουσίασης του βιβλίου του Τσίπρα

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Περιπολικό

Την απαγόρευση των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και πορειών, τόσο στον άξονα της Αριστοτέλους όσο και σχεδόν σε όλο το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε για το Σάββατο η Ελληνική Αστυνομία, εν όψει της προγραμματισμένης παρουσίασης του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, στις 12:00, στο «Ολύμπιον».

Σύμφωνα με το voria.gr, η εθνικιστική οργάνωση «Ενωμένοι Μακεδόνες» είχε προαναγγείλει μέσω διαδικτύου συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αύριο στις 11:30 απέναντι από το Ολύμπιον λόγω της παρουσίας του πρώην πρωθυπουργού, τον οποίον, σε βίντεο που αν;aρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζουν «προδότη της Μακεδονίας και ανεπιθύμητο στην πόλη». Ταυτόχρονα, για τις 12:00 είχε προγραμματιστεί και συγκέντρωση-πορεία αλληλεγγύης από οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης προς τους αγρότες, στο άγαλμα Βενιζέλου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων που έχουν προγραμματιστεί για την 17-01-2026 και ώρες 11:30 και 12:00 στον άξονα της Αριστοτέλους, καθώς και κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση – πορεία από την 08:00 ώρα έως την 20:00 ώρα της 17-01-2026 εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας και την Λεωφόρο Νίκης, συμπεριλαμβανομένου του πλακόστρωτου της παραλίας (από το ύψος της Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Αγίας Σοφίας), στο κέντρο πόλης, καθώς, από την πραγματοποίηση των εν λόγω συναθροίσεων στο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ή σχετικής ή κάθε άλλης συνάθροισης – πορείας εντός των παραπάνω τοπικών και χρονικών οριοθετήσεων, α) επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας και β) απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων στις συγκεκριμένες περιοχές.

