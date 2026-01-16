Γιώργος Ζυγούρης: «Ο Καπουτζίδης δεν ήταν καθόλου σίγουρος για μένα, δεν του άρεσε το μαλλί μου»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Γιώργος Ζυγούρης

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» ήταν το πρωί της Παρασκευής ο Γιώργος Ζυγούρης με αφορμή τη συμμετοχή στη σειρά «Το παιδί» στην ΕΡΤ.

Ο ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που ερμήνευσε στην τελευταία σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη όπου και «αντικατέστησε» ουσιαστικά τον αείμνηστο συνάδελφο του, Πάνο Νάτση.

«Δεν αποφάσισα εγώ να κάνω ακρόαση για τις “Σέρρες”, με φώναξαν. Με είχαν πάρει παλαιότερα, το ίδιο καλοκαίρι, να μου πουν ότι μάλλον θα κάνουν τις Σέρρες 2 και έπειτα από τρεις μήνες με είδε ο σκηνοθέτης σε μια παράσταση» ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε: «Του ‘χα πει πει να βρεθούμε για να μιλήσουμε, δεν τον πήρα ποτέ και νόμιζε ότι δεν με ενδιαφέρει. Εφόσον είχαν δει όμως 4 άτομα, σκέφτηκε να με πάρει τηλέφωνο. Με πήρε λοιπόν και πήγα. Εγώ δεν τον είχα πάρει γιατί ντρέπομαι λίγο μ’ αυτά».

«Ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν ήταν καθόλου σίγουρος για μένα. Το ξέρω γιατί μου το ‘χε πει. Μου είχε πει ότι δεν του άρεσε το μαλλί μου. Ούτε και μένα μου άρεσε τότε, οπότε το λέω ελεύθερα δηλαδή. Βλέποντας όμως το βίντεο, νομίζω ότι κάτι του άρεσε και ξανακάναμε άλλη μια γύρα ακρόασης» αποκάλυψε ο Γιώργος Ζυγούρης.

