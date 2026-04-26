Φαίη Θεοχάρη: Ήμουν 110 κιλά, σε κατάστημα δεν μου έδωσαν να δοκιμάσω ρούχο γιατί πίστευαν ότι θα το έσκιζα

Enikos Newsroom

Lifestyle

ΦΑΙΗ ΘΕΟΧΑΡΗ

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» παραχώρησε η Φαίη Θεοχάρη, και αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει λόγω του μπούλινγκ για τα κιλά της.

Η ίδια αναφέρθηκε σε γεγονότα από την εφηβεία της αλλά και την απόφασή της να προχωρήσει σε επέμβαση, προκειμένου να αλλάξει την καθημερινότητά της.

«Έχω βιώσει αρκετό μπούλινγκ γι’ αυτό στην εφηβική μου ηλικία περισσότερο. Έκανα μία επέμβαση, το γαστρικό μανίκι, γιατί είναι καλό να το λέμε κι αυτό, δεν το κρύβω. Με βοήθησε πάρα πολύ να χάσω κιλά. Δεν ήταν ένα ραβδάκι μαγικό που είπε “χάσε” και την άλλη μέρα ξύπνησα και είχα χάσει τα κιλά», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Ένας άνθρωπος 110 κιλά, μια κοπέλα 115, δεν είναι πολύ εύκολο. Έχω ζήσει μπούλινγκ στο να με κοιτάνε στον δρόμο περίεργα, έχω ζήσει περίεργες ματιές στην παραλία με το μαγιό, ντρεπόμουνα να κάνω μπάνιο πάρα πολλές φορές. Είχα μπει σε ένα κατάστημα και μου είπαν: “Συγγνώμη, κορίτσι μου, αλλά αυτό δεν μπορώ να σε αφήσω να το βάλεις, γιατί μπορεί να το σκίσεις”».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

