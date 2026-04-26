Βάρη: Σε απόγνωση οι πλημμυροπαθείς 3 μήνες μετά την κακοκαιρία – «Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ»

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Βάρη κακοκαιρία

Πάνω από τρεις μήνες έχουν περάσει από την κακοκαιρία του Ιανουαρίου, που έπληξε την Αττική, οπότε και είχε χάσει την ζωή της στην Γλυφάδα, ενώ είχαν καταγραφεί πολλές ζημιές σε σπίτια. Οι κάτοικοι ωστόσο, δεν έχουν δει ούτε ένα ευρώ από τις αποζημιώσεις έως σήμερα.

«Έχουν περάσει 3 μήνες από την ημέρα της καταστροφής και δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ», λέει ο κ. Χρήστος, κάτοικος Βάρης, ο οποίος περιγράφει την περιπέτεια που βιώνει ο ίδιος, αλλά και οι υπόλοιποι κάτοικοι της περιοχής τους τελευταίους μήνες.

Η σφοδρή κακοκαιρία που χτύπησε την 21η Ιανουαρίου την ανατολική Αττική προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε περιουσίες. «Το νερό μπήκε όλο μέσα στο σπίτι από τον δρόμο. Κατέστρεψε τα πάντα».

Η επόμενη μέρα της κακοκαιρίας βρήκε από τη μία τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους και από την άλλη την Πολιτεία να διαβεβαιώνει για τις αποζημιώσεις. «Ήρθαν με κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας, καταγράψαν τις ζημιές, μας έδωσαν ένα χαρτί με το οποίο ανακοίνωσε ο Δήμος ότι θα αποζημιωθούμε για τα πρώτα έξοδα. Βγήκε μετά μια απόφαση για αποζημίωση, η οποία ήταν ανώτερο κλιμάκιο, ήταν 6.000 ευρώ για τα πρώτα έξοδα».

Ωστόσο, οι κάτοικοι ακόμα περιμένουν τη βοήθεια από την Πολιτεία.«Έχουν περάσει τρεις μήνες από την ημέρα της καταστροφής και δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Όχι, ότι τα χρήματα αυτά επουδενί… δεν καλύπτουνε το παραμικρό, έτσι, σαν έξοδο. Αλλά εντάξει, εγώ μπόρεσα και έκανα κάποιες εργασίες. Υπήρχαν άνθρωποι, ή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να, να καλύψουνε τα έξοδα αυτά. Ξόδεψα πάρα πολλά χρήματα. Καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα δικά μου. Πριν ένα μήνα που βγάλανε πάλι καιρικά φαινόμενα έντονα εδώ πέρα δεν κοιμόμασταν για τρεις τέσσερις μέρες. Πήραμε σάκους ξανά. Ο Δήμος εντάξει, ήρθε, έβαλε κάποια φράγματα σε κάποια σημεία που την προηγούμενη φορά έμπαινε το νερό. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έκανε τίποτα. Αλλά αυτά είναι ημίμετρα. Φοβάμαι. Δηλαδή έχω χάσει τον ύπνο μου» ανέφερε, μιλώντας στο Mega.

