Μαρίλια Μητρούση: Με λένε ψωνάρα, το «ατάλαντη» είναι πιο light – Προσπαθώ να τους βάζω στη θέση τους

Η Μαρίλια Μητρούση μίλησε για τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη σειρά του Alpha «Να μ΄αγαπάς» καθώς και για αρνητικά σχόλια που έχει δεχθεί, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

«Έχει γίνει viral η σχέση της Εβίτας με τον Γιώργο στο “Να μ΄αγαπάς”. Σηκώνομαι από το κρεβάτι μου και λέω “Θεέ μου, τι ωραία! Έχω δουλειά”. Δεν θα πω ότι έχω πάλι γύρισμα. Νιώθω ευγνωμοσύνη», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

«Κάνω και ψυχοθεραπεία. Ενδεχομένως έρχεσαι αντιμέτωπος με κομμάτια σου που δεν είσαι καθόλου έτοιμος να αλλάξεις… Όλοι έχουμε θέματα με τους γονείς μας. Πρέπει να βρούμε τον δικό μας τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Είναι λίγο δύσκολο να τους καταλάβω ως ανθρώπους. Η σύντροφος του πατέρα μου τον βοήθησε μετά το ατύχημά του. Εγώ τον είχα λίγο εγκαταλελειμένο γιατί ήμουν στην Κύπρο», πρόσθεσε.

«Στα σχόλια έχουν πάθει μια κατάθλιψη ότι δεν θα υπάρχει του χρόνου το “Να μ΄αγαπάς”. Υπάρχει κι η άλλη πλευρά των αρνητικών σχολίων. Το “ατάλαντη” είναι πιο light. Με λένε και ψωνάρα. Με πειράζει λίγο και προσπαθώ να τους βάζω στη θέση τους γιατί ένα παιδί που θα του κάνεις bullying κάτω από το προφίλ του και θα πηγαίνει να κλαίει στο δωμάτιό του επεισή του μίήσες άσχημα… Είναι υπέροχο να βλέπει ότι μιλάμε κι ότι δεν αφήνουμε να περάσει αυτό. Μπλόκαρέ τον», τόνισε η Μαρίλια Μητρούση.