Για μία παρατήρηση έγινε η αιματηρή επίθεση με τραυματίες στον λόφο Φιλοπάππου – «Ούτε πρόλαβα να τον δω»

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Λόφος Φιλοπάππου

Για μία… παρατήρηση φαίνεται πως έγινε η αιματηρή επίθεση σε βάρος δύο ανδρών, 60 και 59 ετών, από έναν άλλον άνδρα που τους χτύπησε με μεταλλικό αντικείμενο, στον Λόφο Φιλοπάππου, στις 11:00 το πρωί της Κυριακής.

Οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν ελαφρά στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Η επίθεση έγινε στην είσοδο του λόφου, απέναντι από τις εργατικές πολυκατοικίες.

Στο Mega μίλησε το ένα θύμα της επίθεσης. Όπως είπε, όλα έγιναν για μία παρατήρηση που είχε γίνει πριν από τα Χριστούγεννα.

«Και αντί να μου πει ‘’εντάξει, φίλε’’, μου λέει ‘’μη μου μιλάς εμένα άσχημα’’. Σήμερα, ξαφνικά εδώ ήρθε από πίσω και μας κοπάνησε δύο ανθρώπους. Και όχι τίποτα για μένα. Εγώ του είχα κάνει παρατήρηση. Τον άλλον τον άνθρωπο… Τι φταίει; Είχε αυτά τα πτυσσόμενα. Ξέρω ‘γω τι ήτανε; Ούτε πρόλαβα να τον δω, ούτε λέξη δεν έβγαλε. Ούτε λέξη! Έκανε την επίθεση και έφυγε».

Ο δράστης αναζητείται.

 

