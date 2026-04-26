Πιάστηκαν στα χέρια μέσα σε εκκλησία στην Κύπρο: Στο νοσοκομείο ιερέας – Μηνύσεις μετά τη συμπλοκή

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Διεθνή Νέα

ΙΕΡΕΙΣ ΚΥΠΡΟΣ

Στα χέρια πιάστηκαν ιερέας και εν αργία επίσκοπος μέσα σε εκκλησία στην Κύπρο με αποτέλεσμα να καταλήξουν στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου. Το πρωτοφανές περιστατικό έγινε εντός του ναού του Αποστόλου Παύλου.

Ο ιερέας του ναού, εκείνος δηλαδή που κατάγγειλε επίθεση από τον εν αργία επίσκοπο Τυχικό, μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση αμέσως μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο και υπέβαλε γραπτώς καταγγελία κατά του κ. Τυχικού για πρόκληση σωματικής βλάβης.

Ο ιερέας είχε δεμένο το χέρι με επίδεσμο και συνοδευόταν από συγγενικά του πρόσωπα, σύμφωνα με το Philnews.

Αμέσως μόλις αναχώρησε από την αστυνομία ο ιερέας, κατέφθασε εκεί και ο επίσκοπος Τυχικός, επίσης συνοδευόμενος από συγγενικά του πρόσωπα. Ο μητροπολίτης τέως Πάφου εισήλθε εντός της Αστυνομικής Διεύθυνσης και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να καταθέσει και αυτός μήνυση για ψευδή καταγγελία σε βάρος του από πλευράς του ιερέα, υποστηρίζοντας ότι είναι μυθεύματα τα όσα του καταλογίζει.

Όπως αποκάλυψε το πρωί της Κυριακής το philenews από νωρίς το πρωί, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον ιερό ναό Αποστόλου Παύλου, ο μητροπολίτης τέως Πάφου Τυχικός εισήλθε στην εκκλησία και κατευθύνθηκε προς το ιερό, με σκοπό να μετέχει στην τέλεση της λειτουργίας.

Ο ιερέας του συγκεκριμένου ναού τον προσέγγισε, αναφέροντας του ότι δεν έχει το δικαίωμα, αφού τελεί σε αργία με απόφαση της Ιεράς Συνόδου και τον κάλεσε να αποχωρήσει για να μην τον φέρνει σε δύσκολη θέση. Ο κ. Τυχικός σύμφωνα με την καταγγελία του ιερέα, αντέδρασε στην υπόδειξη και ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή μεταξύ των δύο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

