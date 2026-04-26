Πώς έζησε ο Μιχάλης Ιγνατίου την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου – «Ήταν τρομακτικό»

Τις στιγμές πανικού που εκτυλίχθηκαν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου περιέγραψε ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, ο οποίος βρισκόταν στην αίθουσα όπου εκδηλώθηκε η επίθεση.

«Ήταν τρομακτικό, έγιναν τόσο γρήγορα τα πράγματα», ανέφερε ο ανταποκριτής στις ΗΠΑ, περιγράφοντας την αναστάτωση που προκλήθηκε όταν ο ένοπλος επιχείρησε εισβάλει στον χώρο της εκδήλωσης, όπου βρισκόταν και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως είπε, «ακούστηκαν στην αίθουσα πυροβολισμοί αλλά δεν νομίζαμε ότι ήταν πυροβολισμοί». Τη στιγμή εκείνη είδαν αρκετούς πράκτορες που συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο στις μετακινήσεις του, να μπαίνουν μέσα στην αίθουσα, να λένε «όλοι κάτω από τα τραπέζια!» και να ορμούν προς την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, της Πρώτης Κυρίας και του υπουργού Εξωτερικών.

Σημειώνεται πως στην αίθουσα ήταν όλο το υπουργικό συμβουλίου και οι πράκτορες έσπευσαν να τους απομακρύνουν από το σημείο όπου επικράτησε πανικός και ακούγονταν φωνές. «Όταν μας έβαλαν κάτω από τα τραπέζια, είδα τα πρόσωπά τους, κιτρίνισαν», ανέφερε ενδεικτικά ο Μιχάλης Ιγνατίου.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, την ίδια ώρα έξω από το ξενοδοχείο ήταν διαδηλωτές που φώναζαν υπέρ του Ιράν και της Παλαιστίνης. «Όταν περάσαμε από το σημείο φώναζαν τα συνθήματά τους αλλά ήταν πολύ ευγενικοί. Όταν μπήκαμε μέσα μας είπαν ότι ξεκίνησαν επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και της αστυνομίας. Το ερώτημα είναι πως μπήκε μέσα. Υποθέτουμε ότι πρέπει να είχε κλείσει κάποιο δωμάτιο στο ξενοδοχείο» συμπλήρωσε.