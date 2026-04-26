Ντόναλντ Τραμπ: Η επίθεση έγινε στο ίδιο ξενοδοχείο με την απόπειρα δολοφονίας του Ρίγκαν το 1981

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Ρίγκαν

Στις 30 Μαρτίου 1981, ο Ρόναλντ Ρίγκαν, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε από τον Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ στην Ουάσινγκτον, καθώς ο Ρίγκαν επέστρεφε στη λιμουζίνα του μετά από μια ομιλία στο ξενοδοχείο Washington Hilton. Στο ίδιο μέρος δηλαδή που έγινε φέτος η επίθεση στο δείπνο για τους Ανταποκριτές του Λευκού Οίκου με παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χίνκλεϊ πίστευε ότι η επίθεση θα εντυπωσίαζε την ηθοποιό Τζόντι Φόστερ, με την οποία είχε αναπτύξει μια ερωτομανική εμμονή αφότου την είδε στην ταινία του 1976 ” Ο Ταξιτζής” .

Ο Ρίγκαν τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρα περίστροφου που εξοστρακίστηκε από το πλάι της προεδρικής λιμουζίνας και τον χτύπησε στην αριστερή μασχάλη, σπάζοντας ένα πλευρό, τρυπώντας έναν πνεύμονα και προκαλώντας σοβαρή εσωτερική αιμορραγία.

Υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τζορτζ Ουάσινγκτον και πήρε εξιτήριο στις 11 Απριλίου. Δεν έλαβε χώρα επίσημη επίκληση των άρθρων 3 ή 4 της Εικοστής Πέμπτης Τροποποίησης του Συντάγματος των ΗΠΑ (σχετικά με την ανάληψη των εξουσιών και των καθηκόντων του προέδρου από τον αντιπρόεδρο), αν και ο Υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Χέιγκ δήλωσε ότι «είχε τον έλεγχο» στον Λευκό Οίκο μέχρι που ο Αντιπρόεδρος Τζορτζ Μπους επέστρεψε στην Ουάσινγκτον από το Φορτ Γουόρθ του Τέξας. Ο Χέιγκ ήταν τέταρτος στη σειρά διαδοχής μετά τον Μπους, τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Τιπ Ο’Νιλ και τον προσωρινό Πρόεδρο της Γερουσίας Στρομ Θέρμοντ .

Ο γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Τζέιμς Μπρέιντι , ο πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας Τιμ ΜακΚάρθι και ο αστυνομικός της Ουάσινγκτον Τόμας Ντελαχάντι τραυματίστηκαν επίσης. Και οι τρεις επέζησαν, αλλά ο Μπρέιντι υπέστη εγκεφαλική βλάβη και έμεινε ανάπηρος. Πέθανε το 2014 ως αποτέλεσμα του τραυματισμού του.

Στις 21 Ιουνίου 1982, ο Χίνκλεϊ κρίθηκε αθώος λόγω παραφροσύνης για τις κατηγορίες απόπειρας δολοφονίας του προέδρου. Παρέμεινε περιορισμένος στο Νοσοκομείο Αγίας Ελισάβετ, μια ψυχιατρική εγκατάσταση στην Ουάσινγκτον.

Το 2015, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι δεν θα απαγγείλουν κατηγορίες στον Χίνκλεϊ για τον θάνατο του Μπρέιντι, παρά την ταξινόμηση του θανάτου του ως ανθρωποκτονίας από τον ιατροδικαστή. Ο Χίνκλεϊ έλαβε εξιτήριο από την ψυχιατρική του περίθαλψη το 2016.

Νευρολόγος αποκαλύπτει πώς να μειώσετε τη βιολογική ηλικία του εγκεφάλου σε 3 μήνες – Τι είναι η τεχνική «mind palace»

Ozempic face: Τι συμβαίνει στο πρόσωπο όσων χάνουν κιλά με φάρμακα – Μεγάλη μελέτη απαντά

Συντάξεις Μαΐου 2026: Σε ποιους καταβάλλονται αύριο

Αμοιβαία Κεφάλαια: Ξεπέρασε τα 30 δισ. το ενεργητικό, σε υψηλά 22 ετών – Προσέλκυσαν κεφάλαια 25 δισ. ευρώ από το 2018

Αστρολογία: Αν έχετε γεννηθεί αυτούς τους 3 μήνες, είναι καιρός να σταματήσετε να προσπαθείτε να τους ικανοποιείτε όλους

«Η Βενετία βυθίζεται»: Ερευνητές ανέλυσαν κάθε δυνατό σχέδιο για τη διάσωσή της – Κανένα δεν θα διαφύλασσε την πόλη όπως τη...
περισσότερα
14:15 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Νεκρή διάσημη influencer: Σταρ του «X-Factor» την παρέσυρε με το αυτοκίνητό της έξω από νυχτερινό κέντρο

Σοκ προκαλεί η είδηση πως η γνωστή influencer Klaudia Glam, η οποία είχε εκατοντάδες χιλιάδες ...
13:18 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία» 40 χρόνια μετά το Τσερνόμπιλ

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία, αφού η Μόσχα εξαπέλυσε περισσότερα από εκατό ...
09:49 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Τσερνόμπιλ: Η Ουκρανία τιμά την επέτειο των 40 ετών από την πυρηνική καταστροφή

Ήταν 26 Απριλίου του 1986 όταν συνέβη η πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ. Σήμερα συμπληρώνον...
09:22 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

ΗΠΑ: Ο δράστης είπε ότι είχε στοχοποιήσει αξιωματούχους του Τραμπ

Ο 31χρονος δράστης δήλωσε στις αρχές μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχου...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς