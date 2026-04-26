Ντόναλντ Τραμπ: Η επίθεση έγινε στο ίδιο ξενοδοχείο με την απόπειρα δολοφονίας του Ρίγκαν το 1981

Στις 30 Μαρτίου 1981, ο Ρόναλντ Ρίγκαν, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε από τον Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ στην Ουάσινγκτον, καθώς ο Ρίγκαν επέστρεφε στη λιμουζίνα του μετά από μια ομιλία στο ξενοδοχείο Washington Hilton. Στο ίδιο μέρος δηλαδή που έγινε φέτος η επίθεση στο δείπνο για τους Ανταποκριτές του Λευκού Οίκου με παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χίνκλεϊ πίστευε ότι η επίθεση θα εντυπωσίαζε την ηθοποιό Τζόντι Φόστερ, με την οποία είχε αναπτύξει μια ερωτομανική εμμονή αφότου την είδε στην ταινία του 1976 ” Ο Ταξιτζής” .

Ο Ρίγκαν τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρα περίστροφου που εξοστρακίστηκε από το πλάι της προεδρικής λιμουζίνας και τον χτύπησε στην αριστερή μασχάλη, σπάζοντας ένα πλευρό, τρυπώντας έναν πνεύμονα και προκαλώντας σοβαρή εσωτερική αιμορραγία.

Υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τζορτζ Ουάσινγκτον και πήρε εξιτήριο στις 11 Απριλίου. Δεν έλαβε χώρα επίσημη επίκληση των άρθρων 3 ή 4 της Εικοστής Πέμπτης Τροποποίησης του Συντάγματος των ΗΠΑ (σχετικά με την ανάληψη των εξουσιών και των καθηκόντων του προέδρου από τον αντιπρόεδρο), αν και ο Υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Χέιγκ δήλωσε ότι «είχε τον έλεγχο» στον Λευκό Οίκο μέχρι που ο Αντιπρόεδρος Τζορτζ Μπους επέστρεψε στην Ουάσινγκτον από το Φορτ Γουόρθ του Τέξας. Ο Χέιγκ ήταν τέταρτος στη σειρά διαδοχής μετά τον Μπους, τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Τιπ Ο’Νιλ και τον προσωρινό Πρόεδρο της Γερουσίας Στρομ Θέρμοντ .

Ο γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Τζέιμς Μπρέιντι , ο πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας Τιμ ΜακΚάρθι και ο αστυνομικός της Ουάσινγκτον Τόμας Ντελαχάντι τραυματίστηκαν επίσης. Και οι τρεις επέζησαν, αλλά ο Μπρέιντι υπέστη εγκεφαλική βλάβη και έμεινε ανάπηρος. Πέθανε το 2014 ως αποτέλεσμα του τραυματισμού του.

Στις 21 Ιουνίου 1982, ο Χίνκλεϊ κρίθηκε αθώος λόγω παραφροσύνης για τις κατηγορίες απόπειρας δολοφονίας του προέδρου. Παρέμεινε περιορισμένος στο Νοσοκομείο Αγίας Ελισάβετ, μια ψυχιατρική εγκατάσταση στην Ουάσινγκτον.

Το 2015, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι δεν θα απαγγείλουν κατηγορίες στον Χίνκλεϊ για τον θάνατο του Μπρέιντι, παρά την ταξινόμηση του θανάτου του ως ανθρωποκτονίας από τον ιατροδικαστή. Ο Χίνκλεϊ έλαβε εξιτήριο από την ψυχιατρική του περίθαλψη το 2016.