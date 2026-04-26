Κυριάκος Μητσοτάκης: H βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία – Ανακούφιση το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς

Ευανθία Τασσοπούλου

Πολιτική

Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε τη επίθεση στη δεξίωση του Λευκού Οίκου σημειώνοντας ότι «η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη».

«Η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου αποτελεί μια σαφή υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Είναι ανακούφιση το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, αλλά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός.

