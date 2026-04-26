Ο πρόεδρος του Ιράν καλεί τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό για να διαπραγματευτούν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα διαπραγματευτεί όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν αποκλεισμό στα λιμάνια του, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε στον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας το Σάββατο το βράδυ ότι οι ΗΠΑ «θα πρέπει πρώτα να άρουν τα επιχειρησιακά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού», για να επιτρέψουν έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων, ανέφεραν τα πρακτορεία ειδήσεων ISNA και Tasnim.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την τηλεφωνική επικοινωνία ως «θερμή και εποικοδομητική συζήτηση».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ολοκλήρωσε το Σάββατο μονοήμερο ταξίδι του στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, μετά από συνάντηση με Πακιστανούς στρατιωτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Το ταξίδι δεν οδήγησε σε κάποια σημαντική εξέλιξη στις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε ένα προγραμματισμένο ταξίδι των απεσταλμένων του στην Ισλαμαμπάντ.