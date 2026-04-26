Ο πρόεδρος του Ιράν καλεί τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό για να διαπραγματευτούν

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα διαπραγματευτεί όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν αποκλεισμό στα λιμάνια του, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε στον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας το Σάββατο το βράδυ ότι οι ΗΠΑ «θα πρέπει πρώτα να άρουν τα επιχειρησιακά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού», για να επιτρέψουν έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων, ανέφεραν τα πρακτορεία ειδήσεων ISNA και Tasnim.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την τηλεφωνική επικοινωνία ως «θερμή και εποικοδομητική συζήτηση».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ολοκλήρωσε το Σάββατο μονοήμερο ταξίδι του στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, μετά από συνάντηση με Πακιστανούς στρατιωτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Το ταξίδι δεν οδήγησε σε κάποια σημαντική εξέλιξη στις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε ένα προγραμματισμένο ταξίδι των απεσταλμένων του στην Ισλαμαμπάντ.

Ozempic face: Τι συμβαίνει στο πρόσωπο όσων χάνουν κιλά με φάρμακα – Μεγάλη μελέτη απαντά

Η επιθετική μορφή καρκίνου που «χτυπά» νεαρές ηλικίες-SOS από τους επιστήμονες

Πρόσθετος χώρος 1,2 δισ. ευρώ για νέα μέτρα στο πακέτο της ΔΕΘ – Οι παρεμβάσεις που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση αιτήσεων για 300.000 vouchers – Τι αναφέρει η ΔΥΠΑ

«Η Βενετία βυθίζεται»: Ερευνητές ανέλυσαν κάθε δυνατό σχέδιο για τη διάσωσή της – Κανένα δεν θα διαφύλασσε την πόλη όπως τη...

«Τερματισμός, Επανεκκίνηση» – Η Microsoft τροποποιεί τα Windows για να μειώσει την απογοήτευση των χρηστών υπολογιστών
περισσότερα
09:49 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Τσερνόμπιλ: Η Ουκρανία τιμά την επέτειο των 40 ετών από την πυρηνική καταστροφή

Ήταν 26 Απριλίου του 1986 όταν συνέβη η πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ. Σήμερα συμπληρώνον...
09:22 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

ΗΠΑ: Ο δράστης είπε ότι είχε στοχοποιήσει αξιωματούχους του Τραμπ

Ο 31χρονος δράστης δήλωσε στις αρχές μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχου...
08:39 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Κόουλ Τόμας Άλεν: Ποιος είναι ο 31χρονος δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου που συνελήφθη

Ο άνδρας που είναι ύποπτος για τους πυροβολισμούς στο δείπνο του Συνδέσμου Ανταποκριτών του Λε...
08:16 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι είπε στους κορυφαίο...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς