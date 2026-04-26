Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η ιστορία πίσω από το «Δυο Μέρες Μόνο» – «Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ ήμουν απογοητευμένος, σε τραγική κατάσταση…»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Φωτογραφία: christopherpapakaliatis/ Instagram

Καλεσμένος στο vidcast «JohnnyAtTheMovies» με τον Γιάννη Δαββέτα, ήταν ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Στη διάρκεια της συνέντευξής του, περιέγραψε και το πώς του ήρθε η έμπνευση για το «Δυο Μέρες Μόνο».

Maestro – Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Θα δείτε εκπλήξεις – Θα προβληθεί τον Οκτώβριο

Υπενθυμίζεται ότι το «Δυο Μέρες Μόνο» έκανε πρεμιέρα στο MEGA τον Οκτώβριο του 2005 και ολοκληρώθηκε το 2006, ύστερα από δύο κύκλους και συνολικά 18 επεισόδια.

«Ήταν δύο μέρες πριν μπω φαντάρος»

Μιλώντας για τη γνωστή σειρά, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είπε ότι: «Στο “Δυο Μέρες Μόνο” ήμουν 30 ετών. Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ ήμουν απογοητευμένος, σε τραγική κατάσταση, στη Δήμητρα Γαλάνη. Ήταν με την Πρωτοψάλτη και ξαφνικά είναι στη σκηνή η Δήμητρα και τραγουδάει το “Δυο Μέρες Μόνο”. Και είμαι εγώ “πίτα” από κάτω και το κάνω σενάριο».

«Πάω στο καμαρίνι και της είπα ότι θα ήθελα να γράψω μία ιστορία, που οι ήρωες να συναντιούνται εδώ, την ώρα που τραγουδάει το “Δυο Μέρες Μόνο”. Ήταν δύο μέρες πριν μπω φαντάρος. Το θέμα είναι ότι έτσι το σκέφτηκα και έγραψα τον ήρωα. Μόλις μπήκα φαντάρος άρχισα να γράφω το σενάριο, όπου ήταν δύο μέρες πριν αυτός μπει φαντάρος και δύο μέρες πριν αυτή παντρευτεί. Το έφτιαξα και εκεί γνώρισα τη Βίκυ Παπαδοπούλου», εξήγησε στη συνέχεια ο καλλιτέχνης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ozempic face: Τι συμβαίνει στο πρόσωπο όσων χάνουν κιλά με φάρμακα – Μεγάλη μελέτη απαντά

Η επιθετική μορφή καρκίνου που «χτυπά» νεαρές ηλικίες-SOS από τους επιστήμονες

Πρόσθετος χώρος 1,2 δισ. ευρώ για νέα μέτρα στο πακέτο της ΔΕΘ – Οι παρεμβάσεις που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση αιτήσεων για 300.000 vouchers – Τι αναφέρει η ΔΥΠΑ

«Η Βενετία βυθίζεται»: Ερευνητές ανέλυσαν κάθε δυνατό σχέδιο για τη διάσωσή της – Κανένα δεν θα διαφύλασσε την πόλη όπως τη...

«Τερματισμός, Επανεκκίνηση» – Η Microsoft τροποποιεί τα Windows για να μειώσει την απογοήτευση των χρηστών υπολογιστών
περισσότερα
12:30 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Καλλιόπη Ταχτσόγλου: «Η επιτυχία της τηλεόρασης μου έκλεισε τις πόρτες στο θέατρο» – Όσα είπε για τους «Δύο Ξένους»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη έδωσε η Καλλιόπη Ταχτσόγλου. ...
07:52 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Λάκης Λαζόπουλος: Συγκινήθηκε μιλώντας για τη μητέρα του – «Όταν την βλέπω αυτό θυμάμαι…»

Καλεσμένος στο «Πάμε μία βόλτα;» ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος το βράδυ του Σαββάτου (26/4). Κατά τη...
02:15 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Η Ανθή Βούλγαρη σε γυμναστική με τον ενός έτους γιο της – Δείτε τη φωτογραφία

Γυμναστική αγκαλιά με τον ενός έτους γιο της κατάφερε να κάνει η Ανθή Βούλγαρη και το μοιράστη...
19:15 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Νατάσα Μποφίλιου: Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να μου κάνουν δολοφονία χαρακτήρα

Για προσπάθειες «δολοφονίας» χαρακτήρα σε βάρος της, μίλησε, μεταξύ άλλων, η Νατάσα Μποφίλιου ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς