Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η ιστορία πίσω από το «Δυο Μέρες Μόνο» – «Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ ήμουν απογοητευμένος, σε τραγική κατάσταση…»

Καλεσμένος στο vidcast «JohnnyAtTheMovies» με τον Γιάννη Δαββέτα, ήταν ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Στη διάρκεια της συνέντευξής του, περιέγραψε και το πώς του ήρθε η έμπνευση για το «Δυο Μέρες Μόνο».

Υπενθυμίζεται ότι το «Δυο Μέρες Μόνο» έκανε πρεμιέρα στο MEGA τον Οκτώβριο του 2005 και ολοκληρώθηκε το 2006, ύστερα από δύο κύκλους και συνολικά 18 επεισόδια.

«Ήταν δύο μέρες πριν μπω φαντάρος»

Μιλώντας για τη γνωστή σειρά, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είπε ότι: «Στο “Δυο Μέρες Μόνο” ήμουν 30 ετών. Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ ήμουν απογοητευμένος, σε τραγική κατάσταση, στη Δήμητρα Γαλάνη. Ήταν με την Πρωτοψάλτη και ξαφνικά είναι στη σκηνή η Δήμητρα και τραγουδάει το “Δυο Μέρες Μόνο”. Και είμαι εγώ “πίτα” από κάτω και το κάνω σενάριο».

«Πάω στο καμαρίνι και της είπα ότι θα ήθελα να γράψω μία ιστορία, που οι ήρωες να συναντιούνται εδώ, την ώρα που τραγουδάει το “Δυο Μέρες Μόνο”. Ήταν δύο μέρες πριν μπω φαντάρος. Το θέμα είναι ότι έτσι το σκέφτηκα και έγραψα τον ήρωα. Μόλις μπήκα φαντάρος άρχισα να γράφω το σενάριο, όπου ήταν δύο μέρες πριν αυτός μπει φαντάρος και δύο μέρες πριν αυτή παντρευτεί. Το έφτιαξα και εκεί γνώρισα τη Βίκυ Παπαδοπούλου», εξήγησε στη συνέχεια ο καλλιτέχνης.