«Έχασα 9 κιλά σε 12 εβδομάδες με 5 απλές συνήθειες» – Γυναίκα αποκαλύπτει τα μυστικά πίσω από τη μεταμόρφωση της

Σε έναν κόσμο όπου οι γρήγορες λύσεις κυριαρχούν, η πραγματική αλλαγή έρχεται μέσα από ισορροπία και συνέπεια. Η ιστορία μιας γυναίκας δείχνει ότι η απώλεια βάρους μπορεί να επιτευχθεί χωρίς στερήσεις, μέσα από απλές καθημερινές συνήθειες που βελτιώνουν συνολικά την υγεία.

Πώς μια γυναίκα έχασε 9 κιλά σε 12 εβδομάδες με 5 απλές συνήθειες

Η TikToker Anna Sophia μίλησε πρόσφατα για τις συνήθειες που την βοήθησαν να χάσει 9 κιλά, μετά από χρόνια αυξομειώσεων στο βάρος της (φαινόμενο γιο-γιο). «Πρόσφατα έριξα το βάρος μου από τα 65 κιλά στα 56 κιλά σε λιγότερο από 12 εβδομάδες», δήλωσε σε βίντεό της, αναλογιζόμενη τα λάθη του παρελθόντος.

Οι 5 πυλώνες της μεταμόρφωσής της

Σωστή χρήση συμπληρωμάτων

Έμφαση στην πρωτεΐνη

Προπόνηση για μυϊκή ενδυνάμωση

Περπάτημα

Ποιοτικός ύπνος

Η Anna έχει υιοθετήσει μια πρωινή ρουτίνα που περιλαμβάνει την λήψη διατροφικών συμπληρωμάτων, τα οποία λαμβάνει πριν από το φαγητό, μαζί με ηλεκτρολύτες και ένα συμπλήρωμα προπόνησης. «Χρησιμοποιώ ένα λιποδιαλυτικό συμπλήρωμα πριν από κάθε προπόνηση για να βελτιστοποιήσω τις καύσεις μου και να εξασφαλίσω ότι το σώμα μου ενεργοποιείται πλήρως», σημείωσε η ίδια.

Η πρωτεΐνη έγινε το βασικό συστατικό της διατροφής της, με στόχο τουλάχιστον 140 γραμμάρια την ημέρα. Όταν δεν μπορεί να καλύψει αυτό το νούμερο μόνο από ζωικές πηγές, χρησιμοποιεί συμπλήρωμα πρωτεΐνης σε σκόνη.

Όσον αφορά την άσκηση, η Anna ακολουθεί ένα πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης που στοχεύει στη γράμμωση, τη σύσφιξη και την ανόρθωση του σώματος.

Η πιο απλή συνήθεια στην οποία ορκίζεται είναι το περπάτημα. Στοχεύει στα 10.000 βήματα την ημέρα, αλλά συχνά ξεπερνά τα 15.000 ή και τα 20.000. «Απλά περπατήστε παντού. Το περπάτημα κάνει τεράστια διαφορά», τονίζει.

Ένας παράγοντας που συμβάλλει στην απώλεια βάρους είναι η σωστή ξεκούραση. Η ίδια θεωρεί τον ύπνο μη διαπραγματεύσιμο, στοχεύοντας μερικές φορές έως και τις 10 ώρες ύπνου. «Η ξεκούραση είναι εξαιρετικά σημαντική. Το σώμα αναρρώνει όταν ξεκουράζεστε. Δεν μπορείτε να γυμνάζεστε, να κάνετε 10.000 βήματα και να τρώτε υγιεινά αν δεν δίνετε στο σώμα σας τον χρόνο να ανακάμψει».

Προσοχή: Πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στην διατροφή σας, συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό σας ή έναν διαιτολόγο.