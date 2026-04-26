Ιράν: Απαγχονίστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για τρομοκρατία

Το Ιράν απαγχόνισε την Κυριακή έναν άνδρα που είχε καταδικαστεί για τρομοκρατική δραστηριότητα στη νοτιοανατολική επαρχία Σιστάν και Μπαλουχιστάν, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Άμερ Ραμές απαγχονίστηκε αφού το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας επικύρωσε την θανατική ποινή που είχε εκδοθεί από πρωτοβάθμιο δικαστήριο, σύμφωνα με το δικαστικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν, Mizanonline.

Το Mizanonline δεν ανέφερε πού απαγχονίστηκε ή πότε και πού συνελήφθη.

Το Mizanonline ανέφερε ότι ο Ραμές έλαβε εκπαίδευση σε μια περιφερειακή χώρα και ήταν μέλος της μαχητικής ομάδας Jaish al-Adl, η οποία φέρεται να στοχεύει στην επίτευξη μεγαλύτερων δικαιωμάτων για τους ανθρώπους της εθνοτικής ομάδας Μπαλούχ.

Το Ιράν έχει εκτελέσει και άλλα άτομα με παρόμοιες κατηγορίες και τις τελευταίες εβδομάδες έχει απαγχονίσει περισσότερα από δώδεκα άτομα που κατηγορούνται για τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Το Κέντρο Τεκμηρίωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μπαλούτσισταν δήλωσε το Σάββατο ότι ο Ραμές δεν συμμετείχε σε καμία σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας και αντίθετα βρέθηκε στα διασταυρούμενα πυρά ενώ βρισκόταν μέσα σε ένα κατάστημα. Σύμφωνα με την ομάδα, οι δυνάμεις ασφαλείας καταδίωκαν ένα αυτοκίνητο που μετέφερε ένοπλους επιβάτες όταν το όχημα σταμάτησε έξω από το κατάστημα και ο Ραμές τραυματίστηκε στη σύγκρουση που ακολούθησε. Η Haalvsh, μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καλύπτει τις περιοχές των Μπαλούτσι στο Ιράν, δήλωσε ότι ο Ραμές υποβλήθηκε σε άδικη δίκη και ότι οι αναγκαστικές τηλεοπτικές ομολογίες αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της υπόθεσης των δυνάμεων ασφαλείας εναντίον του.