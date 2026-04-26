Ιράν: Απαγχονίστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για τρομοκρατία

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Ο Αμέρ Ραμές

Το Ιράν απαγχόνισε την Κυριακή έναν άνδρα που είχε καταδικαστεί για τρομοκρατική δραστηριότητα στη νοτιοανατολική επαρχία Σιστάν και Μπαλουχιστάν, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Άμερ Ραμές απαγχονίστηκε αφού το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας επικύρωσε την θανατική ποινή που είχε εκδοθεί από πρωτοβάθμιο δικαστήριο, σύμφωνα με το δικαστικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν, Mizanonline.

Το Mizanonline δεν ανέφερε πού απαγχονίστηκε ή πότε και πού συνελήφθη.

Το Mizanonline ανέφερε ότι ο Ραμές έλαβε εκπαίδευση σε μια περιφερειακή χώρα και ήταν μέλος της μαχητικής ομάδας Jaish al-Adl, η οποία φέρεται να στοχεύει στην επίτευξη μεγαλύτερων δικαιωμάτων για τους ανθρώπους της εθνοτικής ομάδας Μπαλούχ.

Το Ιράν έχει εκτελέσει και άλλα άτομα με παρόμοιες κατηγορίες και τις τελευταίες εβδομάδες έχει απαγχονίσει περισσότερα από δώδεκα άτομα που κατηγορούνται για τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Το Κέντρο Τεκμηρίωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μπαλούτσισταν δήλωσε το Σάββατο ότι ο Ραμές δεν συμμετείχε σε καμία σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας και αντίθετα βρέθηκε στα διασταυρούμενα πυρά ενώ βρισκόταν μέσα σε ένα κατάστημα. Σύμφωνα με την ομάδα, οι δυνάμεις ασφαλείας καταδίωκαν ένα αυτοκίνητο που μετέφερε ένοπλους επιβάτες όταν το όχημα σταμάτησε έξω από το κατάστημα και ο Ραμές τραυματίστηκε στη σύγκρουση που ακολούθησε. Η Haalvsh, μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καλύπτει τις περιοχές των Μπαλούτσι στο Ιράν, δήλωσε ότι ο Ραμές υποβλήθηκε σε άδικη δίκη και ότι οι αναγκαστικές τηλεοπτικές ομολογίες αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της υπόθεσης των δυνάμεων ασφαλείας εναντίον του.

Ozempic face: Τι συμβαίνει στο πρόσωπο όσων χάνουν κιλά με φάρμακα – Μεγάλη μελέτη απαντά

Η επιθετική μορφή καρκίνου που «χτυπά» νεαρές ηλικίες-SOS από τους επιστήμονες

Πρόσθετος χώρος 1,2 δισ. ευρώ για νέα μέτρα στο πακέτο της ΔΕΘ – Οι παρεμβάσεις που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση αιτήσεων για 300.000 vouchers – Τι αναφέρει η ΔΥΠΑ

«Η Βενετία βυθίζεται»: Ερευνητές ανέλυσαν κάθε δυνατό σχέδιο για τη διάσωσή της – Κανένα δεν θα διαφύλασσε την πόλη όπως τη...

«Τερματισμός, Επανεκκίνηση» – Η Microsoft τροποποιεί τα Windows για να μειώσει την απογοήτευση των χρηστών υπολογιστών
περισσότερα
09:49 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Τσερνόμπιλ: Η Ουκρανία τιμά την επέτειο των 40 ετών από την πυρηνική καταστροφή

Ήταν 26 Απριλίου του 1986 όταν συνέβη η πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ. Σήμερα συμπληρώνον...
09:22 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

ΗΠΑ: Ο δράστης είπε ότι είχε στοχοποιήσει αξιωματούχους του Τραμπ

Ο 31χρονος δράστης δήλωσε στις αρχές μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχου...
08:39 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Κόουλ Τόμας Άλεν: Ποιος είναι ο 31χρονος δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου που συνελήφθη

Ο άνδρας που είναι ύποπτος για τους πυροβολισμούς στο δείπνο του Συνδέσμου Ανταποκριτών του Λε...
08:16 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι είπε στους κορυφαίο...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς