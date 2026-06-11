Φρουροί της Επανάστασης: Επιτέθήκαμε σε βάσεις των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Η ενέργεια αυτή ήρθε σε αντίποινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, στοχεύοντας δεκαοκτώ σημαντικούς στόχους και το αρχηγείο του 5ου στόλου.

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Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.
  • «Κατά τη διάρκεια δυο κυμάτων επιχειρήσεων, χτυπήθηκαν δεκαοκτώ σημαντικοί στόχοι που ανήκουν στις αμερικανικές δυνάμεις» στις βάσεις Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ, στο Κουβέιτ, και στην αεροπορική βάση Σεΐχης Ίσα, στο Μπαχρέιν.
  • Επίσημα ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν επίθεση με drones εναντίον του γενικού αρχηγείου του αμερικανικού 5ου στόλου στο Μπαχρέιν, με κεραίες τηλεπικοινωνιών και ραντάρ να έχουν πληγεί.

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Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

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«Κατά τη διάρκεια δυο κυμάτων επιχειρήσεων, χτυπήθηκαν δεκαοκτώ σημαντικοί στόχοι που ανήκουν στις αμερικανικές δυνάμεις» στις βάσεις Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ, στο Κουβέιτ, και στην αεροπορική βάση Σεΐχης Ίσα, στο Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Φρουροί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Νωρίτερα, επίσημα ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι διεξήχθη επίθεση εναντίον του γενικού αρχηγείου του αμερικανικού 5ου στόλου στο Μπαχρέιν με drones και ότι επλήγησαν κεραίες τηλεπικοινωνιών και ραντάρ συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας Patriot. Τις πληροφορίες αυτές μετέδωσαν τα πρακτορεία FARS και MEHR.

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Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν από τη δική του πλευρά ανακοίνωσε μέσω X ότι «ήχησαν» σειρήνες συναγερμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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