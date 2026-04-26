Δούκας σε Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από εξωραϊσμούς όψιμων υπερασπιστών

Στην αντεπίθεση περνά ο Χάρης Δούκας, μετά την αιχμηρή δήλωση της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Δήμαρχος Αθηναίων στον Guardian.

«Η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από εξωραϊσμούς όψιμων υπερασπιστών. Η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη απειλεί εμβληματικές γειτονιές της. Όποιος δεν το βλέπει, απλά στρουθοκαμηλίζει» τονίζει ο κ. Δούκας, απαντώντας στην κ. Κεφαλογιάννη που, μεταξύ άλλων, δήλωσε πως η πόλη δεν χρειάζεται κατασκευασμένες εικόνες κρίσης, αλλά σοβαρή δουλειά, υπεύθυνη στάση και πολιτικές που αντιμετωπίζουν πραγματικά τις πιέσεις που δημιουργεί η αυξημένη τουριστική ζήτηση.

«Καλώ την κα Υπουργό να μελετήσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας και να σταθεί αρωγός στο αίτημά μας για την απόδοση στον Δήμο του τέλους ανθεκτικότητας, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες υποδομές. Δεν μπορεί οι τουρίστες να πληρώνουν τέλη στα ξενοδοχεία και η Κυβέρνηση να τα παρακρατεί και να μην αποδίδει στον Δήμο ούτε ένα ευρώ.

Καλώ επίσης την κα Υπουργό, αντί να ανακαλύπτει ανύπαρκτους εχθρούς, να συζητήσει με τη Δημοτική Αρχή της Αθήνας ένα συνολικό σχέδιο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της πόλης», υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων σε ανάρτησή του.

Η συνέντευξη του Χάρη Δούκα στον Guardian

Υπενθυμίζεται ότι ο Χάρης Δούκας σε συνέντευξη που παραχώρησε στη βρετανική εφημερίδα αναφέρθηκε στους κινδύνους που κρύβει ο υπερτουρισμός στην πόλη, σημειώνοντας πως έχει βάλει στόχο να σώσει την Πλάκα. Ακόμα, προτείνει να παρθούν αυστηρά μέτρα, με στόχο την «προστασία της κατοικίας, την ενίσχυση της βιωσιμότητας και την διατήρηση της ταυτότητας της πόλης».

«Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο. Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι παντού: από τα ενοίκια που έχουν εκτοξευτεί κι έχουν αποκλείσει τους κατοίκους, μέχρι τις υποδομές που λυγίζουν υπό την πίεση. Χρειάζονται περιορισμοί και κανόνες. Οι πόλεις πρέπει επίσης να έχουν λόγο στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται. Έχω βάλει ως στόχο να σώσω την Πλάκα» δήλωσε, μεταξύ άλλων ο κ. Δούκας.