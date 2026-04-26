Δούκας σε Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από εξωραϊσμούς όψιμων υπερασπιστών

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Χάρης Δούκας

Στην αντεπίθεση περνά ο Χάρης Δούκας, μετά την αιχμηρή δήλωση της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Δήμαρχος Αθηναίων στον Guardian.

«Η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από εξωραϊσμούς όψιμων υπερασπιστών. Η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη απειλεί εμβληματικές γειτονιές της. Όποιος δεν το βλέπει, απλά στρουθοκαμηλίζει» τονίζει ο κ. Δούκας, απαντώντας στην κ. Κεφαλογιάννη που, μεταξύ άλλων, δήλωσε πως η πόλη δεν χρειάζεται κατασκευασμένες εικόνες κρίσης, αλλά σοβαρή δουλειά, υπεύθυνη στάση και πολιτικές που αντιμετωπίζουν πραγματικά τις πιέσεις που δημιουργεί η αυξημένη τουριστική ζήτηση.

«Καλώ την κα Υπουργό να μελετήσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας και να σταθεί αρωγός στο αίτημά μας για την απόδοση στον Δήμο του τέλους ανθεκτικότητας, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες υποδομές. Δεν μπορεί οι τουρίστες να πληρώνουν τέλη στα ξενοδοχεία και η Κυβέρνηση να τα παρακρατεί και να μην αποδίδει στον Δήμο ούτε ένα ευρώ.

Καλώ επίσης την κα Υπουργό, αντί να ανακαλύπτει ανύπαρκτους εχθρούς, να συζητήσει με τη Δημοτική Αρχή της Αθήνας ένα συνολικό σχέδιο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της πόλης», υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων σε ανάρτησή του.

Η συνέντευξη του Χάρη Δούκα στον Guardian

Υπενθυμίζεται ότι ο Χάρης Δούκας σε συνέντευξη που παραχώρησε στη βρετανική εφημερίδα αναφέρθηκε στους κινδύνους που κρύβει ο υπερτουρισμός στην πόλη, σημειώνοντας πως έχει βάλει στόχο να σώσει την Πλάκα. Ακόμα, προτείνει να παρθούν αυστηρά μέτρα, με στόχο την «προστασία της κατοικίας, την ενίσχυση της βιωσιμότητας και την διατήρηση της ταυτότητας της πόλης».

«Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο. Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι παντού: από τα ενοίκια που έχουν εκτοξευτεί κι έχουν αποκλείσει τους κατοίκους, μέχρι τις υποδομές που λυγίζουν υπό την πίεση. Χρειάζονται περιορισμοί και κανόνες. Οι πόλεις πρέπει επίσης να έχουν λόγο στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται. Έχω βάλει ως στόχο να σώσω την Πλάκα» δήλωσε, μεταξύ άλλων ο κ. Δούκας.

 

Ozempic face: Τι συμβαίνει στο πρόσωπο όσων χάνουν κιλά με φάρμακα – Μεγάλη μελέτη απαντά

Η επιθετική μορφή καρκίνου που «χτυπά» νεαρές ηλικίες-SOS από τους επιστήμονες

Πρόσθετος χώρος 1,2 δισ. ευρώ για νέα μέτρα στο πακέτο της ΔΕΘ – Οι παρεμβάσεις που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση αιτήσεων για 300.000 vouchers – Τι αναφέρει η ΔΥΠΑ

«Η Βενετία βυθίζεται»: Ερευνητές ανέλυσαν κάθε δυνατό σχέδιο για τη διάσωσή της – Κανένα δεν θα διαφύλασσε την πόλη όπως τη...

«Τερματισμός, Επανεκκίνηση» – Η Microsoft τροποποιεί τα Windows για να μειώσει την απογοήτευση των χρηστών υπολογιστών
περισσότερα
12:38 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης: H βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία – Ανακούφιση το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε τη επίθεση στη δεξίωση του Λευκού Οίκου σημειώνο...
12:15 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Συνταγματική Αναθεώρηση και «Έκθεση Πισσαρίδη 2» – Σε δύο πυλώνες το αφήγημα της κυβέρνησης ενόψει εκλογών

Τις βασικές παραμέτρους της στρατηγικής της για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας...
11:30 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Γεωργιάδης για Σχοινά: Το να ασκείς κριτική σε έναν ευρωπαϊκό θεσμό, δεν είναι ούτε χαμένος καιρός ούτε αντιευρωπαϊκή συζήτηση

Στην ΕΡΤ έδωσε συνέντευξη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και απάντησε για το σχόλιο του...
10:09 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Μητσοτάκης: Ισχυρή και πολυεπίπεδη η συμμαχία Ελλάδας-Γαλλίας – Γινόμαστε ένας ισχυρός άξονας στη Μεσόγειο

Καλημέρα στα «γαλλικά» είπε το πρωί της Κυριακής, μέσω της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανάρτησής...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς